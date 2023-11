Bancos de Ipanema quase submersos por inundação do Guaíba

A invasão das águas do Guaíba comeu a maior parte da orla de Ipanema. Os bancos em que se sentava para admirar o pôr do sol hoje estão semi-afundados. Na outra imagem, o que sobrou do bode usado para oferenda para divindades. A ironia trágica, é que finalmente a cidade se aproximou do Guaíba.



A falta que ele faz

Com as sucessivas enchentes no Sul, a ponto de destruir várias vezes plantações, inclusive as de subsistência familiar, e a perda de prazo para lavouras que já deveriam estar plantadas, o governo precisaria amarrar um nutrido pacote sem muito lero-lero para recuperar e dar fôlego aos produtores rurais. Para enxergar esse drama e tomar rapidamente decisões, precisaríamos de um estadista. Infelizmente, não o temos.

Bailantes na curva I

A reação dos leitores sobre a nota sobre o Dia do Vaso Sanitário levou vários a sugerir que se jogassem políticos dentro dele. Não é por aí, mas mesmo sabendo que os políticos estão mais por baixo que barriga de cobra, a falta de senso de realidade impede que se forme uma massa crítica para encarar a queda livre.

Bailantes na curva II

A história ensina que instituições em crise de credibilidade não se movem, no máximo lamentam e adeus tia Chica. Teríamos que ter lideranças partidárias e uma ação do Congresso pessoal e coletiva. Qual o quê. Boa parte deles só pensam em cargos e boquinhas. Os que são dignos, não têm força para criar uma massa crítica.

Dinheiro pelo ralo

O Flamengo quer lançar debêntures para financiar seu estádio, que deve custar R$ 2 bilhões. Se tudo falhar, sempre tem a Caixa Econômica, segundo a diretoria. O Corinthians deve R$ 900 milhões à Caixa pela construção do seu, e apela para o torcedor número 1, o presidente Lula. Pergunta: a Caixa não teria destino melhor para seu dinheiro que financiar megalomanias?

Saco ou saca

Sobre a nota de converter reais em quantidade de sacos de soja, leitor que diz que é a saca de soja, assim como no arroz. Quando se trata de peso pequeno de qualquer produto, o correto é saco.

Aquele abraço

Ao povo e ao prefeito Affonso Flavio Angst, de Arroio do Sal, no Litoral Norte. Por volta de 1939 e 1940, com o andamento da II Guerra Mundial, o sal ficou escasso e alguns habitantes da Costa da Lagoa se deslocavam até às margens do arroio, junto à figueira, para fabricar sal, retirando água do mar.

À procura do Se

Se Javier Milei conseguir fazer um bom governo - se - cumprindo promessas radicais na economia, vai arrastar outros países latinos e até de fora para o mesmo caminho. O fato é que vivemos tempos de opinião única como se sagrada fosse.

Efeito das águas

O Guaíba botando água pra fora em alguns pontos impactou de tal forma a cidade, que o trânsito no Centro Histórico foi mínimo nesta terça-feira (21), lancherias e restaurantes com pouca gente. Mesmo e-mails e WhatsApp escasseiam.



Miúdas