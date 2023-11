O equilibrista

Na inauguração da nova loja Vantajão Atacado, do Grupo Andreazza, no bairro São João, em Porto Alegre, o perna de pau brinca com equilíbrio, uma das habilidades dos brasileiros. No passado, os adolescentes brincavam muito com esse alongamento artificial das pernas. Depois de certo tempo subiam até as escadas. Descê-las exigia um pouco mais de atenção. Já na época, o futebol tinha muito perna de pau.



Os olhos da coruja

Corria o ano de 2012. Estou posto em sossego na redação do Jornal do Comércio, quando chega a mim o porteiro, com olhos mais arregalados que coruja assustada. - Seu Fernando, tem um cara aí na portaria dizendo que é ministro, e quer falar com o senhor. Engoliu em seco. - Estranhei, porque é só ele e o motorista, não vi segurança, assessor... Fui lá. Era o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, uma joia de pessoa, falecido precocemente aos 60 anos. - Vim de um evento e resolvi te visitar, faz tempo que a gente não leva um lero. - Maravilha, Mendinho. Vamos tomar um café na sala de visitas. A conversa ia solta, um tempo depois o Mendes estava indo embora, quando o então editor de Economia entrou. - Por que não me chamaste? Seria uma entrevista e tanto. - Porque ele só veio me visitar, ora. Se quisesse dar entrevista, daria para mim. Tem horas que devemos dar tempo para cristalizar uma amizade.

Fica, Emater

Uma ampla mobilização envolvendo ex-governadores, deputados estaduais e federais, senadores e representantes do governo do Estado deverá ser desencadeada para garantir a sobrevivência da Emater/RS-Ascar, que há anos convive com o risco de perder o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas - Filantropia).

À moda Peter Pan

Os R$ 93,3 milhões apreendidos pela Lava Jato ainda não têm destino. Sem problemas. Como todos os envolvidos foram absolvidos ou tiveram julgamentos anulados pelo Supremo, esse dinheiro não existe. Foi aspergido pelo pó de pirlimpimpim e puf! sumiu. E nós que acreditamos tanto nele...

A China argentina

O debate entre candidatos a presidente da Argentina, transmitido pela Band, foi vencido pelo governista Sérgio Massa. Consequentemente, Javier Milei perdeu - mas na opinião dos brasileiros. Essa é uma certeza incerta, porque quem vota são os argentinos. E, do pensamento eleitoral deles, estamos mais longe que a China.

Sem querer querendo

É a segunda vez que Luciane Barbosa, a "dama do tráfico amazonense", foi recebida no Ministério da Justiça. Porta arrombada, tranca de ferro, diz o provérbio. De agora em diante as visitas devem ser enviadas por e-mail com 48 horas de antecedência. Dando o benefício da dúvida, a rapaziada realmente não conhece o Brasil.

Gabinete Disneylândia

Luciane Barbosa é casada com Clemilson dos Santos, apelidado de Tio Patinhas, que era procurado pela polícia do Amazonas até ser preso em dezembro de 2022.

Na mão grande

O governo da Venezuela quer referendo sobre anexar ou não a antiga Guiana inglesa. Não por coincidência, depois da descoberta de gigantesca jazida de petróleo. Ganha uma efígie o Herói das Américas de Simón Bolívar quem achar um "não". Aliás, Bolívar é autor de uma frase perfeita: na América Latina as instituições não são sérias porque as pessoas não são sérias.

Tráfego intenso

Antes de feriados que caem perto do fim de semana, é comum a cidade desacelerar. Não foi o caso da terça-feira, antes do feriado de 15 de novembro, meio da semana. A área central de Porto Alegre ficou congestionada, especialmente os acessos.

Leite e o Planalto

Governador Eduardo Leite (PSDB) esteve no Palácio Tangará (SP) nesta semana, discursando a um seleto público de 200 empresários do Brasil e da América Latina. No evento do Grupo Voto, repetiu várias vezes que "desistir do Brasil" não é um caminho. Pelo tom, o Planalto segue nos planos.

Que desânimo

Tem horas que o desânimo bate forte devido ao clima gaúcho. Depois de água às catadupas, há previsão de La Niña em 2024. Tradução: estiagem. E aí o campo se estrepa de novo. Arre!

Aquele abraço