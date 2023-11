A Feira da Bóia

Fernando Albrecht

A Feira da Agricultura Familiar, que vai até este sábado, basicamente é uma feira de comida. Comida boa, com direito a sucos naturais. Não é a toa que o número de visitantes é alto. Entre as atrações, o estande da Emater/RS ensinou a cozinhar comidas e sobremesas com dicas de quem entende do assunto. Para meu gosto, entre as palestrantes também deveriam ter mães e vovós que detêm receitas do bem comer na cabeça. Passá-las para outras gerações é utilidade pública.