Boneca fotógrafa

Esta boneca, confeccionada por Lu Gastal, atenta às cenas ao seu redor, estava no evento de lançamento da campanha do shopping Iguatemi "Natal do Bem". A mocinha de pano retratou até a fotógrafa Tânia Meinerz. Hoje, boneca não só fala como fotografa.



Invasão e retirada



Uma invasão de máquinas aconteceu há dias na Rua dos Andradas, parecendo que toda a área sofreria as mesmas intervenções do Quadrilátero Central. Mas assim como elas vieram, se foram no trecho até a rua Uruguai. Do lado oposto, é esta a cena que se observa.



A Band sai do morro

Ao que tudo indica, está para sair no curto prazo a transferência do complexo do Grupo Bandeirantes na rua Delfino Riet, Morro Santo Antônio, em Porto Alegre, para o Tecnopuc. No terreno onde está hoje, serão erguidas torres pela família Saad.

Troco morto

Apesar do largo emprego dos cartões, ainda há necessidade de troco, caso dos taxistas, dos supermercados e de outras operações que lidam com dinheiro vivo. Vale também para contas correntes de pessoas físicas. É um dinheiro morto. Então, ele existe mas não existe, porque não se pode tocar nele.

O pato do dia

O setor de serviços vai apanhar como cão sarnento nessa reforma tributária. Confessadamente o governo visa aumentar a arrecadação, então, tem que ter um pato à disposição. Existe uma lógica implacável em reformas tributárias: ninguém a faz para perder arrecadação.

Piadas próprias

Uma das categorias que atrai piadas é a dos economistas. Uma delas, contada por um deles: Por que os economistas costumam ser carecas? Porque de manhã cedo eles abrem os jornais e passam a mão na cabeça gastando cabelo e dizendo: - Puxa, errei mais uma!

Baile de cobra

Vocês já devem ter visto documentários em que uma multidão de cobras faz um ritual de acasalamento. Pois esta é a reforma tributária em discussão. Uma pessoa comum não entende o que se passa. Mas convém lembrar que todas as cobras são venenosas.

Feiras

A Feira da Agricultura Familiar no Largo Glênio Peres poderia ser mais divulgada se tivesse um jornalzinho (inclusive impresso) com as atrações, histórias dos expositores e detalhes outros.



Miúdas

PARA voar até o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, os gaúchos precisam fazer escala em São Paulo. Já tivemos mais prestígio. BOLSONARO estará em Porto Alegre dias 17 e 18. A promessa é de grande mobilização no Parcão. ESFRIAMENTO da economia se nota até pela diminuição de e-mails corporativos. CAMISETAS da Corrida Para Vencer o Diabetes são encontrados na Panvel da 24 de Outubro, 742.

