Banho forçado em calçadas e paradas de ônibus em Porto Alegre

As ruas que receberam lajotas no Centro Histórico de Porto Alegre não se dão bem com as chuvas, que por sua vez adoram molhar sapatos, pés e canelas dos transeuntes. Caso da rua Uruguai (foto abaixo). Na Rua da Praia formam-se fluxos volumosos e, em pontos como na parte da Panvel do Calçadão, a água fica empoçada.