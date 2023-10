Photochope

A Lei da Pureza da Cerveja, de 1516, obrigava que as cervejas da Alemanha utilizassem somente três ingredientes: água, malte de cevada e lúpulos, o que proibia o uso de outros ingredientes. Tudo já foi serpentina abaixo. Hoje temos de tudo, como mostra o cartaz da avenida Independência, e não se duvide que surja cerveja ou chope até de melancia. Se já não tiver.



Um fio de desesperança

Cena constante em Porto Alegre, restos mortais de fios alvo de furtos ou parcialmente retirados de postes por diversas operadoras de telefonia ou TVs por assinatura. Note que eles ficam na altura do pescoço, no caso desse na esquina na rua Padre Chagas. Se alguém vier correndo sem focar a frente pode ter um epitáfio singular: aqui jaz alguém que não escapou por um fio.

Historinha de quarta

Um causo do cantor regionalista Teixeirinha, cujo auge se deu nos anos 1950 e 1960. Também produziu e foi o principal ator de uma dúzia de filmes que fizeram enorme sucesso nas cidades do interior gaúcho e até mesmo no Paraná. No causo contado ao diretor em um deles, Victor Mateus Teixeira teria calculado em 49 o número de marrecos mortos com um só tiro em uma caçada. - Por que não dizes logo que foram 50? - indagou sua partner Mary Terezinha. Ele devolveu de bate-pronto, - Pensas que eu vou passar por mentiroso só por causa de um marreco? É, faz sentido. Nunca se arredonda uma mentira.

Bobagens de improviso I

Nos últimos tempos, o presidente Lula tem caprichado nos improvisos que fazem tremer o Edifício Brasil. No caso de abrir mão da meta do equilíbrio fiscal para 2024, deixou o ministro Fernando Haddad mais vermelho que pimentão com luz vermelha ao (tentar) dar explicações para a imprensa.

Bobagens de improviso II

Em sendo Brasil, não nos surpreendamos. Fazemos parte dos povos latinos em que a palavra dada desaparece, as metas são abandonadas, as leis são pela metade ou frouxas, onde pois sim quer dizer não e pois não quer dizer sim, e em que um presidente não vê crime em alguém que rouba um celular.

Lá, como cá

Ao ver a foto dos patinetes, a "correspondente" da página 3 na Alemanha comentou que por lá eles viraram um transtorno. Como são públicos, os usuários a deixam em qualquer lugar no meio da rua ou nas calçadas, trafegam em velocidade excessiva no meio de transeuntes e coisas assim. Bom, se na Alemanha é assim, estamos perdidos.

Salão da Propaganda

O Salão ARP 2023, maior prêmio de publicidade e propaganda do Rio Grande do Sul, inova mais uma vez. A Associação Riograndense de Propaganda ampliou o número de jurados (todos profissionais fora do RS) que avaliarão os cases inscritos. As inscrições vão até esta sexta-feira. Confira os nomes e realize inscrição no site salaoarp.com.br.

Feriadão

Em feriados no meio da semana incitando um feriadão, os primeiros estacionamentos cobertos a ficarem vazios no Centro Histórico já na antevéspera são de algumas categorias de funcionários públicos.



Aquele abraço

"Era um baile lá na serra/Na fazenda da ramada", cantada pelos Serranos na música Pára Pedro. Ao povo e ao prefeito Marcus Jair Bandeira de Nova Ramada. O nome surgiu do entre as vilas Barro Preto e Pinhal em 1920, e significa cobertura ou sombreamento por folhagens.

Miúdas