O abraço que faltava a Vitório Gheno

O centenário do artista plástico Vitório Gheno foi muito celebrado. Ele passou a semana passada recebendo cumprimentos pela passagem dos seus 100 anos bem vividos. Parece uma carruagem inglesa, dura para sempre. No sábado, foi a vez do grupo dos finais de semana no Z Café da rua Padre Chagas parabenizar Gheno, todos na base de cafezinho e água mineral. Provisoriamente.



Gramado e Canela crescem mais

é o crescimento populacional de Gramado e Canela Um dado interessante da quarta edição do Mapa Econômico do RS, que circula nesta edição do JC,. Os dois municípios tiveram alta de 24% no número de habitantes entre 2010 e 2022, bem acima das outras cidades das regiões retratadas no especial.



Entre os 10 mais populosos

Os dois municípios turísticos já estão entre os 10 mais populosos das regiões Serra, Campos de Cima da Serra, Hortênsias, Vales do Paranhana e do Caí. Ainda assim, a soma da população das duas cidades dá quase 90 mil habitantes, cerca de 1% dos 9 milhões de turistas que as visitam por ano.

Como ganhar a eleição

Do livre pensador porto-alegrense Alcides Sanvicente: "a única maneira de a direita ganhar eleição para presidente da República é lançar um candidato de esquerda."

Pix dos amigos da onça

Em menos de 12 horas, seis amigos "muy amigos" postaram pedido de pix no WhatsApp. Começam com "Pode falar?" Em seguida pedem um valor por pix. Caiam fora de cara. Tá começando a ficar nojento viver neste país.

Enquanto isso...

...a Fundação Perseu Abramo, braço teórico do PT, lançou um curso de comunicação política com o objetivo de enfrentar a "extrema direita" nas eleições municipais de 2024 e nas eleições gerais de 2026. A esquerda trabalha com afinco, a direita se atrapalha com afinco.

Cama, comida e roupa lavada

O consultor Luis Felipe Tavares ( [email protected] ) mostrou para a Agas e a Famurs seu Banco de Dados de Informações demográficas, econômicas, de domicílios, graus de instrução e de potencial de consumo para todos os 5.570 municípios brasileiros. E as classifica por faixas etárias, classes sociais e graus de instrução.

O gringo

Perguntado se confirma a informação de que será candidato a prefeito de Caxias do Sul, o ex-governador José Ivo Sartori (MDB) disse: "sei lá, saberemos depois da Festa da Uva." E acrescentou "tem outros bons, como Carlos Búrigo (MDB) e Germano Rigotto (MDB)".



Aquele abraço

À operosa comunidade de Pareci Novo e seu prefeito Alexandre Barth, no Vale do Caí, e ao lado do rio de mesmo nome. O dito nome veio do índio Pareci, oriundo do Mato Grosso, e o Novo é porque do outro lado do rio Caí tem Pareci Velho. A alemoada trabalha duro, não se cansa e todos prosperam.

Miúdas