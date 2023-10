Longe e tão perto

O que você faz se precisa de uma cirurgia urgente, não tem dinheiro, não tem plano de saúde e o SUS a marca para o longínquo ano de 2031? Opção é a clínica Cirurgias Já!, na rua Antônio Francisco da Rocha 100, bairro Azenha, junto ao Hospital Porto Alegre (agora sob nova direção), com preços acessíveis. Mas e a grana? No problem. O parceiro Sicredi financia em até 60 meses. Na imagem, o vice presidente do Sicredi Alcides Brugnera (de preto) e o diretor geral da clínica Paulo Scolari (camisa azul).



A confraria do cão aquecido

Existiu em Porto Alegre nos anos 1990 a Confraria do Cachorro-Quente, cuja missão era resgatar o verdadeiro cão aquecido. Parece que a ideia era do jornalista cachorreiro José Luiz Prévidi. Não foi assim tão difícil o trabalho de garimpo da confraria, posto que só deve existir meia dúzia de estabelecimentos que ofertam o produto comme il faut, em Porto Alegre. A primeira incursão foi na Confeitaria Princesa, subida da Andradas. Contrataram os serviços de especialistas, um batalhão precursor, como os antigos batedores indígenas a soldo da cavalaria norte-americana. Alguns deles desenvolveram técnicas espetaculares. Um destes batedores, um publicitário local, incorporou o espírito de um famoso índio batedor da tribo shoshone chamado Coceira no Fiofó, a serviço do Exército americano no século XIX. Não estranhem o nome. Sabemos que os peles-vermelhas davam aos filhos o nome da primeira sensação ou visão na hora que a criança nascia. Voltando à vaca fria: o grupo garimpa um cão quente autêntico. De tempos em tempos, o índio shoshone gaudério encosta a orelha no chão, pede silêncio, e vai falando. - Carrocinha, de alumínio reciclado...latinhas de Skol, não... Skin...salsicha uruguaia Cativelli...é gremista, ôba,..molho de tomate paulista, cebola de São José do Norte... Para não deixar ponta solta na história do índio Coceira no Fiofó: ele morreu atropelado por uma diligência da Wells Fargo, em 25 de junho de 1876. Mesmo moribundo, forneceu a um alto oficial da Cavalaria norte-americana a cor e idade dos cavalos e o retrato falado do cocheiro e do vice-cocheiro. Mesmo nas vascas da agonia, ainda conseguiu ainda dizer que o cocheiro não tinha os dois molares, e que um pré-molar estava cariado. Desde então, o espírito do shoshone Coceira no Fiofó atravessa as brumas do tempo à procura de alguém que precise dos seus serviços. Nomes índios, como se sabe, vêm da primeira cena que os pais enxergam ou fazem. Nem sempre ele acerta. Da última vez, conduziu um grupo direto para uma carrocinha de churros.

Tu gastas, eu pago...

Taxar os fundos offshore e outros parece mas não é justo quando se vê que a gastança sem fim do governo exige mais impostos de quem não tem culpa. É abominável a mania de não querer reduzir os custos da sua casa cobrando a diferença do vizinho.

...ou paga e não bufa

A escalada dos impostos começou no governo Fernando Henrique Cardoso, e começou a chiadeira sobre a alta carga tributária. Os presidentes foram se sucedendo e a carga foi aumentando, e nós chiando. E vem outro lambada com a reforma tributária.

Os carros que fazem clic

Nos carros dos aplicativos existem os que fazem "clic" quando se engata o cinto de segurança, e outros que não fazem "clic" depois de algumas dezenas de milhares de quilômetros rodados, sabemos que carros alemães, japoneses e alguns coreanos continuam fazendo "clic" . Nos outros, é loteria.

A ordem dos fatores

Não altera o produto serve apenas para a matemática, mas, em pesquisas, pode mudar tudo. Leitores questionam nota de ontem em que uma pesquisa mostrou que o governo Lula tem 54% de aprovação, então, aqui vai um exemplo: você quer contratar alguém e ouve do antigo empregador "ele é bom, mas bebe". Agora, se a resposta for "ele bebe, mas é bom", este candidato terá uma chance que o primeiro nunca terá.

Por um prato de lentilhas

Segundo a Bíblia, Esaú trocou a primogenitura que era do seu irmão Jacó - filhos de Isaque - por um prato de lentilhas. A Câmara de Deputados faz acordo até com o diabo por um mero prato de lentilhas em forma de cargos. E ninguém fica vermelho.

Cidade sem números

Há décadas que carteiros, taxistas e entregadores se queixam da falta de numeração nas casas e prédios, embora exista legislação neste sentido. A fiscalização desistiu porque as multas não pagam o trabalho.

Fim da promessa

O anúncio de verbas para as rodovias federais e o prazo das obras mostra de novo como no Brasil obras públicas levam tempo para serem concluídas, apesar do prazo inicial. Então, por que raios não se acaba com essa promessa vazia inicial?



Aquele abraço

Ao povo de Mostardas e ao prefeito Moisés Batista de Souza Pedone. Embora direcione ao vegetal que dá origem ao condimento, uma hipótese do nome é porque "mustardas" eram trincheiras usadas durante as guerras em Portugal, as quais eram cobertas com uma esteira de taquara e junco, camufladas pelo vegetal mostarda, visto que este vegetal não murcha.

