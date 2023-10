Meninos, cheguei lá

Vitório Gheno é um dos poucos que pode dizer para alguém com 80 anos que "ainda és muito novo". Aos 100 anos completados hoje, o sempre elegante Gheno (em foto recente) nasceu no ano da Revolução de 1923, viu toda sorte de guerras e descobertas da humanidade no século XX. Como ele chegou ao centenário talvez seja uma mistura de genética com golfe e pintura. Paradoxo: o esporte exige longas caminhadas e a pintura se faz sentado.



O caminho da Serra à Capital

O empresário Mauro Bellini, da Marcopolo, fez interessantes observações sobre os desafios para a infraestrutura na Serra Gaúcha durante o painel Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, realizado em Caxias do Sul (matéria nesta edição). Entre as observações certeiras, lembrou que a ligação rodoviária Porto Alegre-Caxias não é toda duplicada. A expectativa é que a situação melhore com a concessão.

Unidos protelamos

Sem quórum para deliberar o requerimento de audiência para debater a crise pela qual passa a cadeia leiteira gaúcha, deputados lamentaram que, pela segunda semana consecutiva, não foi possível deliberar a matéria na Assembleia. Dá a ideia de que, quando tiver quórum, terminou a crise ou a cadeia leiteira.

A mãe de todas as crises

Palestrante do Tá na Mesa da Federasul juntamente com Jorge Gerdau Johannpeter, Daniel Randon comentou ontem a crise econômica, política e moral. Perfeito. Esta última ajuda a criar as duas outras. Jorge disse que as piores coisas, o Rio faz melhor.

Terra de oportunidades

Se há uma profissão que tem um número elevado de novos integrantes é a de eletricista. Mais: um número elevado de especialistas em hidroelétricas. Soldados do partido, amigos do rei e até a tesoureira do PT são conselheiros de Itaipu. E só precisa ir lá de vez em quando para ganhar R$ 30 mil por mês.

Do contra

Difícil de entender a postura de quem é contrário à privatização da Corsan, estatal mais pobre que rato de igreja. É assim no Rio Grande do Sul. Neste caso, preferimos deixar água com torneira fechada e esgoto fluir livremente.

O castigo vem de a cavalo

Após atingir pico de 60% em agosto, a taxa de aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva recuou para 54%, mostra pesquisa Quaest da Genial Investimentos. A desaprovação subiu de 35% para 42%. A queda na aprovação foi observada em todos os segmentos de renda, escolaridade e região, mesmo no Nordeste.

El dia que me quieras

Como no tango de Carlos Gardel, a Argentina é caso de divã de psiquiatra. Candidato da extrema direita, Javier Milei disse que a pasta de Recursos Humanos pode incluir esquerdistas. E Patricia Bullrich, que havia dito que não iria apoiá-lo, agora disse o contrário.

Cálculos

Enquanto os taxímetros não são aferidos com o novo valor, a tabela usada só vale até R$ 42,62. Depois desse valor, taxista e passageiro devem usar uma calculadora para acrescentar 20% ao registrado no taxímetro.



Aquele abraço

Passa-Sete foi local de passagem para quem se deslocava de Rio Pardo a Passo Fundo. O que deu origem ao município foi o arroio de mesmo nome. Viajantes que por ali passavam, a partir de 1820, tinham que cruzar o referido arroio por sete vezes. Abraço ao povo e ao prefeito Maurício Afonso Ruoso.

Miúdas