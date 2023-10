A Cootravipa vem realizando ações para o descarte correto do lixo em Porto Alegre com o projeto Empreender Para Crescer, que conta com uma série de capacitações para profissionais das Unidades de Triagem da cidade, com uma peça infantil sobre sustentabilidade. Entrementes, embora o descarte seja correto, os catadores tiram o que interessam das lixeiras- e o resultado é esse.



Maré em alta...

Cúpula do Ministério da Justiça foi ontem no Rio de Janeiro para tentar estancar a revolta dos milicianos. Em março, o ministro Flávio Dino foi à Favela da Maré sem escolta; em junho, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, desfilou na Maré de moto.

...nós em baixa

A verdade é que estamos condenados. O Crime S.A tomou conta do Brasil, com alguns territórios ainda resistindo. Do adolescente ao chefão do tráfico, está tudo dominado. Além do mais, pagam melhor que qualquer empresa formal, sem impostos, contam com bons advogados, leis frouxas e espalhando corrupção.

Ó que delícia de retrocesso

A Petrobras agora resolveu retomar nomeações políticas vedadas pela Lei das Estatais desde 2016. O Brasil é um dos poucos países que dá um passo adiante e dois à ré.

Camarote 52

Grêmio e Arena assinaram o termo de compromisso que coloca em prática o Projeto Espectro Azul no Camarote 52, com objetivo de disponibilizar um espaço exclusivo e adaptado para acomodar e atender às necessidades de torcedores autistas e familiares durante os jogos do Tricolor.

Nervo exposto

A Caixa tem a sensibilidade de uma retroescavadeira. Quando mais o governo Lula precisa do apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ele foi colocado em uma lata de lixo em obra exposta na Caixa Cultural, em Brasília.

A massa de Massa

O candidato a presidente argentino Sergio Massa não está colado no kirchnerismo. Não é um peronista clássico. Rompeu com Cristina Kirchner e com o atual presidente Alberto Fernández. Resta saber para quem irão os votos de Patricia Bullrich, que se recusa a apoiar Massa.

Os opostos se atraem

Nos meios artísticos europeus é grande a preocupação com o avanço da Inteligência Artificial (IA), notadamente na dramaturgia e na literatura. Há quem fale em desaparecimento da criatividade, na medida em que a Inteligência Artificial se alimente da burrice natural. Que, aliás, por estas plagas já se move fluentemente.

O furo é mais embaixo

O problema do Brasil não são os Estados Unidos, a China, os desastres climáticos, a inflação, a insegurança jurídica, as ideologias ultrapassadas e o PIB baixo. O problema do Brasil é o próprio Brasil.

Aquele abraço

O dialeto alemão Hunsrückisch faz parte da história de Lagoa dos Três Cantos, no Planalto Médio. Abraço à comunidade e ao prefeito Sérgio Antonio Lasch. Claro que leva este nome por causa de uma lagoa em formato triangular, que servia de ponto de referência aos primeiros tropeiros.

Miúdas