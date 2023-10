Descendo por onde se sobe

A escadaria do antigo Tribunal de Justiça, na Praça da Matriz, é uma alegoria do Poder Judiciário. Dá voltinhas e mais voltinhas mas, ao final, chega onde deve chegar. O belo prédio original foi destruído por um incêndio em 1949. A arquitetura do novo destoa do vizinho Theatro São Pedro.



Mapa Econômico em Caxias do Sul

Empresários de peso e lideranças da região da Serra Gaúcha estarão reunidos hoje para participar do painel Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, realizado pelo Jornal do Comércio. O evento será na CIC Caxias do Sul, a partir das 17h. A proposta é mapear as principais oportunidades para o desenvolvimento econômico, diagnosticar desafios e projetar soluções. O quarto capítulo da série Mapa Econômico do RS abrange das regiões Serra, Campos de Cima da Serra, Hortênsias, Vales do Caí e Paranhana.

De volta para o passado

Velhos temores do campo estão voltando ao País, com a presença do MST em Hulha Negra. É sabido que o partido do governo não só tolera como veladamente apoia os sem-terra. Decididamente, o agro não consegue paz, não bastassem os problemas climáticos. A picada foi reaberta.

Novo cargo

O executivo Marcelo Diniz, que até o começo de outubro ocupava o cargo de diretor de revestimentos arquitetônicos da PPG para a América Latina Sul, estando à frente da marca Tintas Renner, sediada em Gravataí, agora é também diretor de negócios para Tintas Arquitetônicas América Latina e América Central.

A Lei de Ozires

Ontem comemorou-se o Dia do Aviador, e merece parabéns Ozires Silva, um dos fundadores da Embraer nos anos 1960. Também é dele a frase inesquecível "lei boa é lei velha".



O enigma de Gramado

Por que motoristas porto-alegrenses que não param nas faixas de segurança e retenção o fazem em Gramado? Ou talvez o enigma seja o porto-alegrense.

O pila vem de garupa

A propósito da nota do sumiço do dinheiro, leitor diz que só tem no bolso "uns pilas" para dar gorjeta aos entregadores de tele-entrega. Eles detestam a expressão motoqueiros, se dizem motociclistas.

Pragas

Existem várias pragas a infernizar a vida dos brasileiros. Mosquitos, moscas, baratas, ratos e algoritmos que pescam palavras. Bota no chinelo as 7 Pragas do Egito bíblico.



Aquele abraço

Existem dois municípios Dois Irmãos, o do Vale do Sinos, conhecido pela imigração alemã e festas como o Kerb de São Miguel, e Dois Irmãos das Missões, cujo prefeito é Mauro Procópio Fortes de Quadros, distante 409 quilômetros da Capital. O primeiro se deve aos dois morros, e o das Missões origina-se dos irmãos José Benoni do Amaral e Tereza Bety Amaral Martins.

