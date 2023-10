Uma longa jornada no Vale do Caí

Fernando Albrecht

Ao visitar Pareci Novo, no Vale do Caí, o sub-editor Carlos Villela deu uma conferida no museu da cidade, e lá se deparou com um fax da edição de 2011, reproduzindo a página 3, em que narra a luta para conseguir asfalto até São Sebastião do Caí. O pleito atravessou dois governos e quase duas mil páginas de documentação para conseguir asfaltar 12,5 quilômetros de estrada.