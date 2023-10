Burocracia vegetal

A matéria da planta ornamental plantada por Roberto da Caricatura no espaço da Carta Testamento de Getúlio Vargas, na Praça da Alfândega, gerou uma celeuma que envolveu um secretário municipal e o próprio prefeito Sebastião Melo, como se eles não tivessem mais do que cuidar. Tanta sujeira no Centro e vão fazer uma batalha de conceitos por causa de uma humilde plantinha colorida. A imagem do jardim de Roberto, criado e cuidado em parceria com a Vera Engraxate, contrapõe-se ao canteiro sujo a três metros dali, que não tem pai nem mãe. Agora querem derrubar a humilde planta porque...porque não pode.



Unimed Porto Alegre reforça a frota do SOS Unimed

Novas ambulâncias entregues pela Unimed

A Unimed Porto Alegre reforçou a frota do SOS Unimed, seu serviço de urgência e emergência, entregando oito novos veículos. Com o acréscimo, o serviço passa a contar com 23 viaturas para atendimento, entre ambulâncias UTI móveis, veículos leves de atendimento rápido, e motos, informa o presidente do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre, Márcio Pizzato.



Solidariedade

Produtos de limpeza e de higiene pessoal foram entregues pelo Setcergs à Associação dos Amigos, Artesão e Pescadores da Ilha da Pintada, região ainda afetada pela cheia do Guaíba.

Historinha de segunda

À medida que a contagem de mortes na guerra entre Hamas e Israel aumenta, mais os números já não chamam mais tanta atenção quanto no primeiro dia do conflito. Lembra uma história do títere da União Soviética Josef Stálin durante os anos 1930. Um camarada que tinha intimidade com ele falou que a imprensa ocidental estava destacando na capa os mais de 30 milhões de mortes na cruel perseguição por ele movida. Stalin deu de ombros. - Cem mortes é uma tragédia, um milhão de mortes é uma estatística.

Rua Tranqueira

É a Garibaldi, especialmente na subida até a Independência. Contribuem para que ela assim seja uma série de fatores, como contêineres mal postados que invadem a pista, estacionamento dos dois lados e ausência da caneta eletrônica dos aparentemente extintos fiscais da EPTC.

Por falar neles...

...os comportamentos antissociais e desrespeito às regras de trânsito de muitos motoristas se fortalecem a cada dia com a ausência dos fiscais da EPTC. Faixas de segurança, faixa de retenção, nada disso é obedecido. Ajuda a piorar a tese que o motorista porto-alegrense é o pior ou um dos piores das capitais brasileiras.

Ajudando a concorrência

Farmácias ajudarem populações atingidas por tragédias como a enchente do Vale do Taquari é uma coisa, mas rede de farmácias ajudar lojas de outras marcas atingidas pela enchente é outro departamento. Caso da Panvel, que auxiliou a Farmácias Associadas de Roca Sales a se recompor, juntamente com outra marca de Muçum. A Panvel se puxou nessa.

Dois pesos, duas medidas

A mesma indignação com os ataques de Israel na faixa de Gaza não foi ouvida quando os terroristas do Hamas fuzilaram famílias em suas camas, amarraram e queimaram vivas famílias inteiras e ainda mataram 40 bebês entre três e seis meses de idade.

Aquele abraço

Caiçara provém do tupi antigo ka'aysá (ou ka'aysara), que designava uma cerca rústica feita de galhos de árvores. Hoje é município da Microrregião de Frederico Westphalen e faz divisa fluvial com Santa Catarina. O prefeito é Daniel Coelho dos Santos. Já foi chamada Lagoa da Figueira.

Miúdas

PARTE da Andradas depois da Caldas Júnior estava às moscas na sexta-feira. COM feriadão para o funcionalismo público, restaurantes e bufês mendigavam clientes. LUIZ Coronel recebe dia 19 Menção Honrosa pelos 50 anos como escritor, proposição da vereadora Comandante Nádia (PP). BRASIL é o 2º país do mundo com mais interessados em ter o próprio negócio.

