Para cima e para os lados

As opiniões de quem circula nas imediações do Mercado Público se dividem quanto aos esguichos verticais à guisa do chafariz no Largo Glênio Peres. Para uns, ficaria bonito se fosse iluminado, mas teria que ser à noite; para outros, tanto faz, tanto fez; terceiros acham que é bonito, desde que não se passe perto. Se passar e com vento, banho certo.



Três médicos em concerto I

Gilberto Schwartsmann, Fernando Lucchese e Maira Caleffi, três notáveis médicos e também muito além disso, foram os palestrantes do Tá na Mesa da Federasul desta semana, cada um na sua especialidade e também além desse espectro. Schwartsmann falou sobre o diagnóstico precoce/prevenção de câncer, que reduziu os óbitos em 20% nos Estados Unidos. Maira falou no câncer da mama, casos e óbitos.

Três médicos em concerto II

O cardiologista Fernando Lucchese abordou a prevenção na sua área, mas a folhas tantas conversas abordaram os motivos do aumento dos casos de câncer em geral, eletromagnetismo entre eles. Se ainda não existem evidências sobre estas emissões em eletrodomésticos, Lucchese afirmou que as linhas de alta tensão são comprovadamente as maiores as maiores emissoras. A ironia é que embaixo delas colocamos ciclovias.

Parabéns pra você

O Rio Grande do Sul sempre esteve um passo à frente na mecanização agrícola. Foi justamente a fabricação da primeira trilhadeira autopropelida que deu origem à Masal (Máquinas Agrícolas Santo Antônio Ltda) em 1953, há 70 anos. Foi um projeto visionário e inovador, destaca Claudio Bier, proprietário e presidente do Grupo Masal. Longa vida à Masal!

Os homens das ruas

Qual é a radiografia da população que vive nas ruas das cidades do estado? Este cenário será respondido na pesquisa que está sendo organizada pelo Colegiado Estadual dos Gestores Municipais de Assistência Social, Ministério Público estadual, com o apoio da Granpal (Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre).

Entre dois corações

Quando eclodiu a Guerra dos Seis Dias, em 1967, quando pela primeira vez desde sua fundação, em 1948, Israel se viu ameaçado como Estado, a ruidosa esquerda universitária de Porto Alegre se viu num dilema: apoiar Israel ou os árabes. Os diversos grupos como o Partidão (PCB), as dissidências dele como o Polop, PCdoB, os trotsquistas da 4a Internacional, regidos por textos confusos de um argentino chamado J. Posadas, e a esquerda católica da Ação Popular (AP), organizaram um grande debate. A AP era a menor, e três mulheres mais combativas da AP foram apelidades de Irmãs Metralha. Tinham motivo, porque muitas dirigentes comunistas eram judeus. Naquele ano Porto Alegre vivia a onda das passeatas com participantes levando cacete da Brigada Militar e pichações dos prédios da Ufrgs com palavras de ordem. Enquanto isso, "revolucionários" planejavam como conquistar o poder e abolir a burguesia. Os mais abonados se reuniram no Encouraçado Butiquim para beber uísque importado, o proletariado bebia canha, cerveja ou vinho de garrafón de dar azia em copo de bicarbonato em bares-bastantão como o Alaska. O porre era o mesmo, mas o do proletariado comuna vinha acompanhado de dor de cabeça. Um vereador de esquerda contaria anos mais tarde que eles estavam atrás das barricadas combatendo os millicos. Não gostou quando alguém disse que estavam atrás das barricadas de chope. Nos cinemas a ordem era assistir filmes-cabeça franceses sem pé nem cabeça, para depois dizer "o filme é uma bosta, mas o diretor é genial". Genial era a palavra da moda; a atitude comum era dizer que se estava na "fossa", uma depressão de alguns dias curadas à menor risada, artigo muito raro entre a esquerda. Que nunca teve senso de humor, diga-se de passagem, quase sempre azeda como mistura de limão com vinagre. Por esta época alguns grupos ensaiavam a luta armada. Um deles, ligado ao Partidão, comprou fuzis FAL no Uruguai e os enviaram em sacos de carregar tacos de golfe para um amigo em Pelotas, também encarregado de mandar um telegrama cifrado para a chefia em Porto Alegre usando "porcos" em lugar de fuzis para não chamar atenção do Dops. Um deles veio com este texto. - Porcos chegaram, mas todos sem munição.

Aquele abraço

Aos moradores de Quevedos, a 381 quilômetros da Capital, com Neusa dos Santos Nickel na prefeitura. Antes de mais nada, não confundir com Quevedo, no Equador. O nome vem de José de Quevedo de Macedo, que em 1802 chegou de São Paulo e arranchou por lá.

Publicidade hidrelétrica

Avereadora de Porto Alegre, Fernanda Barth (PL), entrou com uma ação contra o governo federal pedindo esclarecimento da licitação de R$ 100 milhões em publicidade para a Usina Hidrelétrica de Itaipú. Há seis anos, o gasto foi de R$ 5 milhões.

Miúdas