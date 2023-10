Natal fora de época

Há duas explicações para o painel com motivos natalinos no arco de entrada da Estação Centro do Trensurb: ou estão correndo na frente para o Natal 2023 ou ainda não retiraram a decoração do ano passado. Ganha um tíquete do trem quem acertar. Melhor, não ganha nada porque a resposta é fácil.



A dor ensina a gemer

Preocupação com o futuro e temor de inflação maior. Foi este o sentimento captado em locais frequentados pelo povão, face ao ataque do Hamas. Com o tempo, o cidadão comum passou a associar eventos de guerra com piora na economia brasileira. Ele já sabe que o primeiro impacto será o preço do petróleo e seus derivados. O popular "só no nosso".

Esquisitices tupiniquins

O organograma do governo federal parece ter sido processado por um liquidificador. Quem faz a interlocução do presidente Lula com os ministros é dona Janja, e não o vice-presidente Geraldo Alckmin. Não se sabe o que ele pensa de ser um ministro full time sem poder exercer o cargo para o qual foi eleito. A figura do vice-presidente pode caducar por falta de uso.

Surfistas da ignomínia

Políticos locais insistem em absolver o Hamas pelas atrocidades, como lançar mísseis em festa rave matando 260 pessoas, tomando reféns idosos, crianças mulheres, como fazem macacos botando seus bebês na frente de alguma bronca. Só falta dizer "bem feito".

Garantia eterna

Digam o que disserem os profetas do passado sobre as causas da guerra Israel-Hamas, um detalhe: um grupo cruel que professa uma religião que garante aos fiéis vaga garantida no paraíso se morrer pela causa é osso duro de roer. Já larga em vantagem.

Ardenghi multinacional

A nota e foto do político, hoje advogado Rubens Ardenghi, teve tanta repercussão que o deixou impressionado. Fora mensagens dos rincões brasileiros, o que mais o impressionou foram as repercussões vindas da Alemanha, Portugal entre outros países. Mostra quantos amigos e admiradores ele tem.

Zona muito Franca

É um dos melhores negócios do mundo. A de Manaus é um exemplo. Além de não pagar tributos, se credita a receber imposto que não pagou.

O que vem pela frente

Ampliar a capacidade de armazenagem de grãos e incorporar medidas para enfrentamento às emergências climáticas estão entre os principais desafios do agronegócio no Rio Grande do Sul. Opinião é do vice-presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior, em simpósio realizado em Bento Gonçalves.

Rumo ao abismo

As drogas e traficantes tomaram conta do Brasil. Até a pequenas comunidades de poucos milhares de habitantes eles já causam devastação. E é democrática, atrai o pobre ao rico, passando pela classe média. Corrompe geral, também de alto a baixo. Então, a pergunta: algum presidente já colocou o combate às drogas e tráfico como prioridade ou segunda prioridade de governo?

O horror

Leitores comentam que receberam ligações de parentes ou amigos que estavam em Tel Aviv a negócios no dia do ataque a Israel. O denominador comum pode ser traduzido em uma só palavra: pavor. Pudera.



Aquele abraço

A Faxinal do Soturno, cujo prefeito é Clovis Alberto Montagner. A origem do nome do município vem do Rio Soturno, que banha suas terras, e Faxinal significa campos abertos de matos curtos. Brava gente brasileira.

Miúdas