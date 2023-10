Os antigos se reconhecem

Em setembro, a Refinaria Alberto Pasqualini (Refap)completou 55 anos de operação. Para celebrar a data, foi montado uma espécie de museu dentro da unidade de Canoas, e um dos destaques são recortes de edições do Jornal do Comércio acompanhando a inauguração da planta em 17 de setembro de 1968. Pasqualini foi ideólogo do antigo PTB, depois PDT.



JC na Feira de Anuga

Grupo de 30 empresários gaúchos integra a missão da Confederação Nacional da Indústria (CNI) à Feira Anuga, na Alemanha, um dos principais eventos internacionais do setor de alimentos. A delegação nacional será liderada pelo presidente da Fiergs, Gilberto Petry, vice-presidente da CNI. O editor-chefe do JC, Guilherme Kolling, acompanha o evento é trará informações diárias até o fim da feira, em 11 de outubro.

A tosse do doutor

O lançamento do filme sobre a vida é obra do flautista Plauto Cruz, conhecido como o Plauto da flauta, a quem eu chamava Flauto da Plauta, me remeteu ao Adelaide's Bar, templo da seresta na rua Marechal Floriano na segunda metade dos anos 1960. Na Mesa 1 davam canja entre outras sumidades musicais ele, Lupicínio Rodrigues, Marino do sax, Gervásio do violão 7 cordas, o cantor Johnson, o violonista Mário Barros e Clio Paulo, o Clio do Cavaquinho. Com este eu tinha uma amizade perene, até sua morte. Clio era diabético e quando a seresta perdeu público, se foi junto, mas sem perder o bom humor. Certa vez nos encontramos no paradouro na BR-116, quando ele contou a história do seu fiel violinista. Clio se queixava da vida e o parceiro explodiu. - Para com isso! Tiveste dinheiro, foste dono de boate, vários discos gravados, enquanto eu só aparecia na contracapa. Nem consegui realizar meu sonho de viajar para o exterior, puxa vida! Compungido, Clio quis saber qual o país que ele queria conhecer. - Libres - Como é que é? - Tá surdo? Eu falei Libres! No dia seguinte foram de Trem Húngaro para Uruguaiana, pegaram um táxi para a cidade argentina, tomaram um porre federal e na manhã seguinte voltaram de trem para Porto Alegre. O 7 cordas contava para todo mundo que conhecia o exterior, e isso o deixava muito feliz. Memória puxa memória. Acho que foi mais ou menos nesta época que conversei com o alegretense Luiz Odilon Pereira Rodrigues, que estava alinhavando seu livro Entrevero de Causos, naturalmente todos da querida cidade. Me deu em avant premiere a história de um antigo médico que escreveu no atestado de óbito de um amigo e paciente que ele havia falecido de "tosse". Achou que carecia de mais detalhes, então colocou um adendo. - Tosse. Mas uma baita tosse!

Baita sacanagem

Leitor do Vale do Taquari relatou que em brechós da região circulam roupas novas, inclusive com etiqueta, que foram doados para os flagelados pelas enchentes do rio Taquari. Além disso, muito vivaldino copiou o card do governo do Estado para depósitos em Pix via WhatsApp, mas trocaram o número para suas próprias contas bancárias.

Esqueceram de dizer

As críticas contra a privatização da Carris não levam em conta que a companhia precisava anualmente de uma verba superior a

R$ 50 milhões, dinheiro do contribuinte inclusive dos passageiros dela. Só nos últimos 10 anos e atualizado, é fácil ver o tamanho da "mesada", mais de meio bilhão.

Êta nóis

O Wide Area Display (WAD), assim como os outros dois principais displays no painel de instrumentos, inclusive o capacete com mira montada, conhecido como HMD ou Targo da Saab sueco F-39 Gripen, o novo caça tático da FAB, foram desenvolvidos pela empresa AEL Sistemas, de Porto Alegre.

Cópia americana

Aprovado pela Câmara depois de passar no Senado, o Marco Legal das garantias que o governo deseja para estimular a economia, permite que um imóvel seja utilizado como garantia para mais de um empréstimo. Não é para azarar, mas não foi assim que começou o malfadado suprime nos Estados Unidos?

Cavalos premiados

Associação Internacional de Criadores de Cavalos Crioulos participou de uma exposição internacional em Montevidéu, capital do Uruguai. Mais um produto da gaúcha GAP ganhou o prêmio de melhor animal da raça, como já havia acontecido em Buenos Aires, em julho.

Boa ideia

O deputado estadual Capitão Martim (Republicanos) apresentou Projeto de Lei para a criação do Programa para Atendimento de Órfãos de Servidores das Forças de Segurança Pública que perderam a vida em serviço.

Novas regras

Terminou o prazo para novas regras eleitorais valerem já em 2024. Para falar a verdade, o texto do novo diploma legal eleitoral era ruim à beça nas partes cruciais. Neste caso, o retrocesso foi melhor que o avanço.



Aquele abraço

Como é o nome de uma cidade que possui grande quantidade de jabuticabeiras no seu território? Bidu, claro que é Jaboticaba, administrada pelo prefeito Luís Cloves Molinari Silva. A fruta é matéria-prima para a fabricação de geleias e licores. Seu primeiro nome foi Campinas.

Miúdas