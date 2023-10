Depois da tempestade...

...vem a sujeira. O acúmulo de detritos trazidos pela enchente soma-se ao que pode ser medido pelo porcômetro, o lixo jogado irreponsavelmente no Guaíba e seus afluentes.



Churrasco de vendas...

No Tá na Mesa da Federasul de ontem, as estrelas foram José Galló, Clovis Tramontina e Roberto Argenta (matéria nesta edição). A certa altura, Clovis disse que no início dos anos 1980 ofereceu mais de 200 churrascos às comunidades. Um subgerente assava a carne e ele vendia produtos da Tramontina. Não existe churrasco grátis.

...e rádios na árvore

Contam que no início dos anos 1960, o empresário Adelino Colombo pendurava rádios portáteis ligados nos galhos das árvores dos agricultores enquanto eles estavam na missa dominical. Quando voltavam, as donas de casa queriam ter um. Gringo não prega prego sem estopa. A mulher manda nas compras da casa, como todos nós sabemos.

Os causos de Ardenghi

Rubens Ardenghi

Fernando Albrecht/especial/jc

Do alto dos seus 79 anos, Rubens Ardenghi tem a sina da vida dupla. Foi presidente de dois partidos, PDS e PTB, é médico e advogado, foi deputado estadual e federal. Embora com o burro na sombra, trabalha com afinco no seu escritório de advocacia. Aos sábados, costuma contar causos para a turma do Z Café da rua Padre Chagas.



O catecismo sob suspeita

Faz parte do catecismo empresarial nunca dizer que as coisas vão mal, por pior que elas estejam. Há uma crença que se deve manter o otimismo sempre, até para não atrair o diabo em forma de azar. No particular, se abre o jogo para os mais íntimos, como uma barragem tem que escoar o excesso de água. É o que ouvidos atentos captam a toda hora no meio empresarial.

O catecismo sob suspeita II

Um exemplo do "me engana que eu gosto" é quando se saúda os tempos felizes como se fossem hoje, tipo PIB de trimestres passados. Mas a bruxa da dura realidade cavalga sua vassoura e turva o horizonte visível com nuvens pesadas. Dizer que na Argentina é pior serve de consolo fajuto. O povão sabe muito bem que a desgraça dos outros não consola a dele.

Esqueceram de dizer

As críticas contra a privatização da Carris não levam em conta que a companhia precisava anualmente de uma verba superior a R$ 50 milhões, dinheiro do contribuinte, inclusive dos passageiros dela. Só nos últimos 10 anos, e atualizado, é fácil ver o tamanho da "mesada", mais de meio bilhão.

Queda

Uma das provas de que o dinheiro evaporou é a sensível diminuição do volume dos prêmios previstos nas loterias da Caixa, mesmo quando estão acumuladas. Outro motivo é que são muitos jogos e por vários dias da semana.



Aquele abraço

Ao município de Casca, administrado pelo prefeito Ari Domingos Caovilla. Vizinho de Serafina Corrêa, as primeiras famílias colonizadoras eram da região do Vêneto. Começou como São Luiz de Guaporé e, em 1933, se mudou para São Luiz de Cascara, que virou Casca.

