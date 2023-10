Um preço no cartão, outro em dinheiro

- Aceita cartão? - Só débito, no crédito tem um acréscimo de juros de 2,89%. Este é um diálogo comum com algumas variações no percentual. Parece até que voltamos aos tempos de inflação alta. Em parte, o comércio tem razão, porque a comissão dos bancos come parte da margem. Ocorre que quem se estrepa é o consumidor. Não é por dia que se faz o cálculo. Um centavinho lá, outro lá, em um ano dá um rico dinheirinho.

Vox populi

A festa da posse de Luís Barroso no STF na visão do analista político Alon Feuerwerker: "Para o hoje poder e a membrana informativa que o envolve, foi uma celebração da democracia. É possível que fora da bolha a percepção tenha sido diferente, reforçando que Brasília é uma festa sem regras ou controles, e que as decisões andam concentradas numa esfera inacessível ao eleitor: o Judiciário".

Fugindo da bronca

A revista Acontece, da Flórida (EUA), traz dados sobre imigrantes brasileiros. Em 2022, cresceu 47% a contratação de profissionais brasileiros por empresas brasileiras nos EUA. O ritmo se mantém. Não dá para condená-los. O Brasil é exasperante, funciona pela metade, quando funciona. Regras e leis são violadas até por quem deveria zelar por elas.

A invasão

Uma onda de atacarejos vem inundando o Rio Grande do Sul, a maioria de outros estados como Santa Catarina. Alguns vêm do Interior e ficarão por lá, outros para grandes cidades vizinhas de Porto Alegre. E são operações mais baratas do que supermercados.

Como pode...

...um atacarejo ter operação menos custosa do que um supermercado? Simples. Menos serviços, não tem empacotadores e a maior parte da mão de obra de reposição de mercadorias é fornecida pelas indústrias.

Caindo para cima

O ministro da Justiça e Segurança, Flávio Dino (PSB), quer porque quer ser ministro do STF, mesmo dizendo o contrário. Mas a segurança não mostrou a que veio. Nas cidades mais perigosas do mundo, sete estão no Nordeste e todas administradas pelo PT.

Parabéns pra você

O Hospital Moinhos de Vento completou 96 anos com prestígio e reconhecimento nacional e além-mar. É uma referência para gerações e para quem nasceu ou teve filhos na instituição. Um abraço especial para o corpo clínico e funcionários. Médicos jubilados serão homenageados hoje, às 19h, Teatro Unisinos.

O último dos moicanos

O desbocado ex-deputado federal Jean Wyllys postou nas redes sociais que "a última coisa que eu quero nesta vida é integrar este governo", convidado que foi pelo ministro Paulo Pimenta (PT), a quem disse que poderia enfiar o cargo onde quiser. Vai ver não convidaram direitinho.

Tiro pela culatra

O que não entra na cabeça dos grevistas da Carris é o fato de que o movimento só faz o usuário se irritar com eles e torcer pela privatização da empresa de ônibus. É de se perguntar de que lado os grevistas estavam, afinal de contas.

Aquele abraço

O Capão do Cipó, situado a 539 quilômetros de Porto Alegre e administrado pelo prefeito Osvaldo Froner. O nome? Em 1885 instalou-se em Santiago um conselho de jurados. Conta-se que o serventuário enviado para proceder às diligências escolheu para descanso um local onde pendiam das árvores grande quantidade de cipós.

Miúdas