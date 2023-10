A articulação de Paulo Pimenta

Fernando Albrecht

Enquanto dona Janja almoçava com lideranças em Arroio do Meio para ouvir os relatos tristes da tragédia, o ministro titular da Secom, Paulo Pimenta, deu uma fugidinha do ágape e se postou na janela com o mais importante instrumento de trabalho de políticos grudado na orelha. Sem ele, os governos não funcionam bem.