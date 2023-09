Um cão muito solitário

Essa carrocinha de cachorro-quente na esquina da José Montaury com a Borges de Medeiros está sempre no ponto. Mesmo ontem, quando o céu desabava, ela estava ativa. O dono se abrigava debaixo da marquise da Lojas Lebes até aparecer um cliente.



Quando as casas são ilhas

Toda a cidade está com pouco movimento de pessoas. No Centro é mais notável, e há uma explicação: boa parte dos empregados moram em cidades vizinhas atingidas por enchentes e inundações, quando não estão ilhados sem poder sair de casa. Por isso, as lancherias antes lotadas hoje têm drástica redução de clientes e atendentes.

Pouco caso

Enquanto o Rio Grande do Sul afundava, Lula voava. Passadas semanas, o resto do Estado também naufraga, incluindo Porto Alegre. Nem isso comove Lula para ao menos mostrar interesse físico para sobrevoar que seja o tamanho da bronca.

Régua da preocupação



Fernando Albrecht

Existe régua para medir nível dos rios e barragens, mas não há uma para medir preocupação, chateação, desalento. Os poucos a faturar com o dilúvio no Centro Histórico foram os vendedores de guarda-chuvas. Até mesmo os camelôs sentem o golpe, mesmo os que ficam embaixo das marquises. De chateados, os cidadãos passaram para o estágio do medo.



Modelo alemão...

...para enchente brasileira. Quando técnicos alemães estiveram aqui, em 1967, projetaram a Castelo Branco não só como alternativa para sair da cidade, mas para barrar enchentes do Guaíba. E no projeto, financiado a fundo perdido pelo Banco Mundial, constava sua extensão até São Leopoldo para segurar a onda das enchentes do Rio dos Sinos. Foi tudo para o espaço.

Cavalo encilhado, mas...

...a maior parte dos países está com problemas que não se resolvem com canetaço. O Brasil é um dos poucos com chances de atrair investimentos. O porém de sempre é o risco fiscal e, principalmente, a insegurança jurídica. Até Papai Noel sabe disso. Estamos sempre perdendo o bonde da história por um motivo ou outro.

Marketing religioso

A ESPM São Paulo vai promover em novembro um curso de marketing religioso para lideranças religiosas e pessoal desse espectro. Tem algo trocado aí. Quem deveria dar curso sobre marketing religioso seriam lideranças de igrejas, algumas seculares.

Tempo bíblico

O primeiro ser humano a fazer um eficiente sistema de prevenção contra cheias foi Noé. Depois de 40 dias e 40 noites de chuva, construiu uma arca, colocou nela família e seu zoológico particular e mandou ver. Quando a água baixou, ela encalhou no Monte Ararat com todos sãos e salvos.



Aquele abraço

Aos moradores de Bozano, administrada pelo prefeito Renato Luís Casagrande, a 309 quilômetros da Capital. O nome vem de um dos líderes na Revolução Tenentista de 1920, Júlio Rafael de Aragão Bozzano, que morreu no episódio. A ele fora atribuído o nome do 4° Distrito de Ijuí, Dr. Bozano.

Miúdas