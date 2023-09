Limpando a sujeira do Guaíba

Iniciativa louvável é o Projeto Nadando Pelos Cartões Postais, que promove mutirões de limpeza de ruas e praias. O #LimpeOLagoGuaíba 2023 acontece no dia 16 de setembro, na Praça José Comunal, em Belém Novo. É vinculado ao Dia Mundial da Limpeza, que está presente em mais de 180 países.



Dois dias

É a média de permanência na Capital dos turistas. Pelos números da Fraport, em média são 800 por dia. Evidente que há concentrações maiores conforme a época do ano. Pelas pesquisas feitas, a maioria vem a negócios, estudo, esportes ou saúde, dada a excelência do setor. São poucas as queixas, e uma delas é a dificuldade do porto-alegrense em dar orientações. O que eles gostam é da comida. Presumivelmente, são pessoas com maior poder aquisitivo que a média, portanto, vão a lugares também acima da média. Centro Histórico de Porto Alegre? Não, eles não vão.

Esse Brasil é uma parada I

No estágio em que estamos, nem a Câmara dos Deputados tende a aprovar a carga tributária que o governo tanto precisa para fechar as contas, e nem o governo federal está disposto a reduzir despesas. A ideia dos senhores do Planalto é aumento de arrecadação via carga e também contando com eventual melhora da economia.

Esse Brasil é uma parada II

Há um ditado sábio no mundo das loterias e do jogo do bicho, que nunca morre: quem joga por necessidade, perde por obrigação. A sorte costuma não pintar para os pelados, pessoa física ou jurídica. A roda da economia gira mais devagar, vem aí os reflexos dos aumentos. Tudo somado e diminuído, os aldeões estão inquietos e trocando as orelhas.

Os desaparecidos

Como desaparecem pessoas no dia anterior à véspera de feriadões. O fenômeno é visível em estacionamentos públicos e privados dos Três Poderes. Talvez estejam trabalhando em casa, para dar o benefício da dúvida. É o nosso Triângulo das Bermudas.

Prêmio Inovação

É iniciativa da prefeitura de Porto Alegre. Na sua 2ª edição, a de 2023 será concedida a cinco personalidades ou instituições que se destacaram no tema. Os nomes serão conhecidos em 2024, antes do South Summit Brazil.

Aquele abraço

Surgiu de uma sesmaria requerida por Manuel Bueno de Vargas e sua esposa, Desidéria Maria Prates Lima, que procediam de Itu, São Paulo. Começava na barra do Arroio dos Ladrões, seguindo o Rio Camaquã. O prefeito de Amaral Ferrador é Nataniel Satiro do Val Candia e quem lá mora é amaralense. Ferrador vem do General José Amaral Ferrador.

Resgate

Sete trabalhadores foram resgatados no Rio Grande do Sul de situações de trabalho análogas à escravidão. A Operação Resgate III identificou ocorrências em Butiá, Guaíba, e Lagoa Vermelha. Só em 2023, já foram 331 trabalhadores identificados nessas condições pelo Estado.

Tamanhos

Vladimir Putin visitou a Coreia do Norte para acertar a cedência de armas fabricadas no país de Kim Jong-un para o front ucraniano. Dois grandalhões para vencer um baixinho, vê se pode.



Miúdas

ESTA quinta-feira é o Dia do Sexo. Será efusivamente comemorado em todo o País. Mesmo que não fosse o dia dele. HAVAN se solidariza com vítimas da enchente no Vale do Taquari e doa 200 edredons. E os outros? RAR (queijo tipo grana) concluiu com sucesso o processo de habilitação no Sistema Agrícola e Ganadeiro do Chile. RODA-gigante Parque Mundo a Vapor começa a apontar para o céu. Gira em 2024. AGÊNCIA SPR criou campanha de valorização da carne de frango produzida no Rio Grande do Sul. Iniciativa da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav).

Por fim...