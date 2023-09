Casa de ferreiro, espeto de pau

Assim diz o brocardo. Na rua lateral do antigo Nacional da Wenceslau Escobar (José Ney Biffignandi), também lateral do Dmae, a calçada está obstruída por raízes de uma árvore e por lixo. Além disso, a placa que sinaliza a região está neste estado deplorável. É comum ver esse tipo de problema à frente dos feitos públicos. Ninguém cobra.



Historinha de terça

Uma mulher de meia idade entra em uma cafeteria do Centro Histórico de Porto Alegre e pergunta se tem água mineral "bem geladinha". E acrescenta, quase se desculpando. - É porque faz muito calor. É comum. O consumidor gosta de explicar porque faz o pedido mesmo que ele o pague.

JC Logística 20 anos

Vale a leitura! Circula no Jornal do Comércio de hoje a edição especial que marca os 20 anos do caderno semanal JC Logística. O suplemento, que todas as terças-feiras traz informações sobre infraestrutura, publica reportagem sobre a situação das obras em rodovias concedidas no Rio Grande do Sul. E com novo projeto gráfico.

Bolo que dá rolo

O governo deve publicar em breve a concessão do Cais Mauá. Sem pretensões a ser adivinho, enfrentará forte resistência da oposição, especialmente no que se refere ao projeto de liberar prédios altos no Centro, em frente à rodoviária. É provável que as obras sejam fatiadas. Até porque há áreas com maior interesse. Entrementes, vão surgir defensores dos pombos e de ratos.

Da Restinga para o mundo

Ídolo do Internacional e do Grêmio e campeão em grandes times dentro e fora do País, Paulo César Tinga tem uma sólida carreira fora do mundo do futebol. É palestrante e fala até alemão. Dia 7, às 19h, lança a pré-venda de sua biografia Chamando atenção da Sorte (editora Vitrola). "Esse livro conta história de 45 anos de vida de muita sorte", diz Tinga. Informações em @tinga7oficial.

Parabéns pra você

Uma das marcas do bairro Bom Fim está prestes a comemorar seus 30 anos. O Cachorro do Bonfa, conhecido pelos seus tradicionais cachorros-quentes, irá celebrar o seu aniversário em 9 de setembro, Dia nacional do cão aquecido.

Parada total

Telejornais europeus, especialmente de Portugal e Espanha, dão destaque ao fechamento por dois meses de várias plantas da Volkswagen, lá conhecida como Auto Europa. E por falta de peças. Com terríveis inundações, a Eslovênia, que as fornece, está parada.

Em se nadando, dá

Tem que levar os alagamentos na cidade pelo lado positivo. Pelo menos não se vê mais jet ski navegando na avenida Goethe como nos anos 1990 e 2000, desde que o conduto Álvaro Chaves foi inaugurado.

Aquele abraço

Por volta do ano de 1832, os irmãos João Honoré e Augusto Brochier formaram uma das primeiras colônias francesas do Brasil. Brochier, que já foi Arroio dos Franceses, é conhecida como a Capital do Carvão Vegetal. Limita com Montenegro. O prefeito é Clauro Josir de Carvalho.

Miúdas