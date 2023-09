Alegria de peão

Se perguntarem o que um peão mais gosta na Expointer, além do povaréu que enche os olhos, ele dirá que é a charla nas noites e madrugadas com colegas e tratadores. Depois que todos os visitantes foram embora, é a vez deles curtirem a exposição no silêncio, a sua maneira. Tratam os animais como se fossem filhos. É a simbiose homem-animal.



Comida para bugio

Quando era deputado estadual, nos anos 1990, o hoje prefeito de São Sepé, João Luiz Vargas, contou ao colunista que nas árvores da praça principal da cidade havia uma grande população de bugios, e que, algumas vezes, dava comida para os símios. O assunto repercutiu bastante. Hoje prefeito da cidade, Vargas pediu a um repórter do JC que contasse a este colunista que continuava alimentando os bugios. Bem, com estômago cheio, devem dar cria a reveria.

Lixo sem capricho



São constantes as reclamações de leitores sobre a falta de atenção dos motoristas do DMLU quando recolocam contêineres e depois os deixam virados em Porto Alegre. Caso dos moradores da rua Felicíssimo de Azevedo.



Parceria de gigantes

A partir de uma nova parceria com o BRDE, a Cotrijal - Cooperativa Agropecuária e Industrial, de Não-Me-Toque, irá realizar investimentos para aumentar a capacidade de armazenagem de grãos, em especial para a próxima safra de soja. O contrato de financiamento é de R$ 50 milhões.

Às compras, cidadãos

Levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) mostra o que os brasileiros compraram (até US$ 50) nos sete primeiros meses de 2023, maioria da China. Alguns itens: 232 milhões de meias-calças e pares de meia, 82 milhões de mochilas, quase 50 milhões de brinquedos e mais de 10 milhões de blusas femininas.

Exploração na Expointer

Tudo bem, a Expointer também é festa do povo, mas a maior parte do povo saiu de lá estarrecido. Duas veterinárias quase caíram de costas com os R$ 38 por um chope de 300 ml, e R$ 90 por um bufê livre. E a comida não era boa, disseram elas. É obsceno o que foi cobrado!

Azar o nosso

Todos os canais da TV por assinatura repetem filmes e documentários há, pelo menos, 20 anos. É difícil garimpar uma novidade, e podemos esperar mais repetecos, porque os roteiristas de Hollywood estão em greve há pelo menos dois meses. O que chega de novo, ai meu Jesus Cristinho do Filme Bom!... Até uma criança de 10 anos faria um roteiro melhor. É o cinema mais caro do mundo.

Mano Jesus

A senadora Eliziane Gama (PSD-MA) disse na Rede TV! que é importante a presença física do presidente Lula no segmento evangélico. "A presença de Lula é fundamental, mas o entorno do presidente não tem essa compreensão", falou. Fica implícito que pode sair uma linha de apoio no Congresso Nacional. Quanto a isso, não há problema. Vide a nossa Festa de Nossa Senhora dos Navegantes. Até político ateu se converte de olho nos votos dos crentes.

Sobre tiros no pé

O homem é o único animal que cai no mesmo buraco duas vezes. Todos os países, inclusive o nosso, querem taxar os ricos para aumentar a arrecadação. Todos deram com os burros n'água. O capital é covarde, ele foge para onde é bem recebido.

Apologias musicais

O deputado estadual Capitão Martim (Republicanos) protocolou projeto que proíbe a execução de músicas com letras que façam apologia ao crime, ao uso de drogas, ou que expressem conteúdos sexuais, nas instituições escolares públicas e privadas da rede de ensino do Estado.

Loteamento Brasília

A criação do 38º ministério, para as pequenas e médias empresas, parece a história dos lotações de Porto Alegre. Nos anos 1950 a 1960, eram táxis com carros americanos, que poderiam levar até nove passageiros-sardinha em lata. Depois vieram as kombis, os utilitários com nova cabine, micro-ônibus e, hoje, são do tamanho dos ônibus daquelas época.

Aquele abraço

Quem é ou foi do campo sabe o que é bom para a tosse quando pisa num pé de urtiga. Queima pra caramba, mas, em países europeus, eles até a cultivam. Uma sopa de urtiga pode ser saborosa e tem propriedades curativas. O prefeito de São João da Urtiga é Cezar Olimpio Zandona. Fica a 385 quilômetros da Capital.

