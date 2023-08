Búfalo montável

Matéria do repórter Bolívar Cavalar está no especial da Expointer no site do JC. Usar búfalos de montaria não é algo que se veja no dia a dia dos gaúchos. Na Expointer, o bubalino de quatro anos chamado Soberano, da raça Murrah, chama a atenção do público por ser o único búfalo da feira a estar selado e, muitas vezes, com pessoas desfilando em cima do animal.



Otimismo geral

Dias ensolarados sem chuva, público expecional no parque em Esteio e bons negócios. O otimismo com uma feira que pode bater recordes é um mantra repetido na Expointer. Bancos estão registrando números bem superiores aos do ano passado, quando a feira já bateu recordes. Sinal de que os negócios devem superar a marca de R$ 7 bilhões nesta edição.

Experiências exclusivas na Expointer



Para divulgar benefícios dos cartões de crédito Banrisul Mastercard, as duas instituições instalaram um espaço exclusivo para celebrar a parceria na Expointer. Uma atividade de imersão será oferecida aos que desejam vivenciar experiências que não tem preço, por meio de um óculos de realidade virtual. O espaço fica ao lado da agência Banrisul no parque, perto da Praça Central.



Emprego dos sonhos

A Serasa está em busca de um criador de conteúdo apaixonado por finanças pessoais que aceite o desafio de viajar durante seis meses pelo Brasil para ganhar R$ 100 mil. O selecionado integrará o Projeto Serasa na Estrada, que presta serviços à população em todas as regiões do País. As inscrições começaram em 23 de agosto (no link www.serasa.com.br/emprego-dos-sonhos) e vão até 3 de setembro.

Exposição

A exposição Babel (In)finita, uma viagem pela história da literatura ocidental, será aberta ao público nesta quinta (31) na Academia Nacional de Medicina, no Rio de Janeiro. A proposta é uma visita à seleção de obras do acervo do bibliófilo, médico oncologista e escritor gaúcho Gilberto Schwarstmann, que contou com o apoio da Unicred e de diversos órgãos de difusão do livro e da leitura, assim como da Academia Nacional de Medicina. São 300 obras, incluindo primeiras edições e raridades. Na foto, uma edição de A Divina Comédia, de Dante Alighieri.



A volta dos que não foram

Diante de alertas para um possível aumento no número de casos de Covid-19 no Brasil, como já ocorre em mais de 50 países, o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) da Secretaria da Saúde informa que o Rio Grande do Sul segue sem nenhum caso registrado da EG.5, a nova subvariante, também conhecida como Éris. Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Éris já está classificada como "variante de interesse".

Dia do Bacon

Hoje comemora-se o Dia do Bacon. No País, a produção chega a 90 mil toneladas ao ano, fatura R$ 1,6 bilhão e integra 400 mil trabalhadores. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, os estados do Sul respondem, juntos, por 50% da produção nacional. O Rio Grande do Sul é o oitavo estado em consumo do produto, com média de 3,2 mil tonelada/ano. São Paulo lidera o ranking, com 29,8 mil toneladas/ano.

Ministros no Parque