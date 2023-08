Uma festa da ciência e pesquisa

A Casa do Jornal do Comércio na Expointer recebeu destacados pesquisadores gaúchos no fim da tarde de segunda-feira para o coquetel que antecedeu a solenidade da 27ª edição do prêmio O Futuro da Terra. Cientistas, acadêmicos e empreendedores se reuniram para celebrar a pesquisa que impulsiona o agronegócio.



Produtos premium

Uma das atrações do encontro foi a exposição de itens que integram o programa Produtos Premium, do governo do Estado. Diversos rótulos de azeite de oliva produzidos no Rio Grande do Sul foram expostos para degustação. Também ganharam destaque a carne de cordeiro e a cachaça, servida também em coquetéis, com direito a performance de barman na preparação dos drinks.

Tradição mantida

Marguit Klein, Marcelo Magalhães e Gustavo Dutra

TÂNIA MEINERZ/JC

Nas 27 edições do prêmio O Futuro da Terra realizadas pelo Jornal do Comércio, a Fapergs fez a seleção dos premiados, com base em critérios técnico-científicos. Outras duas tradições mantidas foram a realização no auditório da Farsul na Expointer e o apoio do Bradesco ao evento. O banco foi representado pelo diretor regional para Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Marcelo Magalhães (centro), acompanhado de Marguit Klein e Gustavo Dutra.



Homenagem aos 90 anos



Tânia Meinerz/JC

A solenidade do prêmio O Futuro da Terra teve uma quebra de protocolo, quando foi anunciada uma placa em homenagem aos 90 anos de circulação ininterrupta do Jornal do Comércio, entregue pela secretária estadual de Inovação, Simone Stülp, e pelo presidente da Fapergs, Odir Dellagostin. A homenagem surpreendeu o presidente do JC, Mércio Tumelero, que recebeu a distinção ao lado do diretor de Operações, Giovanni Jarros Tumelero.



Recursos para inovação

Nos discursos da cerimônia do prêmio O Futuro da Terra, o presidente da Fapergs, Odir Dellagostin, reivindicou mais recursos públicos para a área de inovação no Rio Grande do Sul. O vice-governador Gabriel Souza concordou, mas fez a ressalva de que em 2022 foi feito o maior aporte para a área no Estado, com R$ 112 milhões.

Boa nova

O vice-governador previu avanços em breve para a área de inovação, com os mais de R$ 4 bilhões de receitas extraordinárias obtidas pelo Estado na privatização da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), recursos que devem ser usados em investimentos. "Poderemos ter boas notícias em breve para a área de inovação", projetou Gabriel Souza.

Três veterinários

Além de estarem à frente de importantes instituições, o presidente da Farsul, Gedeão Pereira; o vice-governador do Estado, Gabriel Souza; e o presidente da Fapergs, Odir Dellagostin têm algo mais em comum: os três são veterinários. A profissão foi citada quando eles se saudaram nas suas falas, com direito a causos sobre a atividade profissional.

