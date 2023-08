Miniatura de sobremesa

Estrada do Mar I

Muitos comentários sobre a falta de sinalização da rodovia. De leitor sobre o assunto: "Com relação à colocação de sinalização na Estrada do Mar, nota-se a diferença primordial entre iniciativa privada e serviço público. Enquanto a CCR Via Sul trabalha forte na freeway, com a certeza de que no veraneio teremos uma estrada melhor, a Estrada do Mar continuará mal sinalizada".