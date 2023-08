Um lar improvisado

100% Mesmo acostumados com a população de rua, é de se espantar o aumento vertiginoso dos sem-teto em todos os pontos da cidade. Às margens do Arroio Dilúvio, a avenida Ipiranga abriga uma longa fila de casebres ou simples colchões em toda sua extensão. A "vantagem" é que dá para secar as roupas no talude.



Tudo é Expointer

Desde sábado que a capital do Rio Grande do Sul, de fato, é Esteio, mais especificamente a Expointer. Hoje, às 19h30min, o Jornal do Comércio realiza a 27ª edição do prêmio O Futuro da Terra, que reconhece o trabalho de pesquisadores que ajudam na evolução do trabalho do campo.

Paradoxos no cafezinho

Sentados lado a lado em banquetas de uma lancheria, dois homens molhavam as palavras com um cafezinho. - Olha, tem uma coisa que eu não entendo. Estou num miserê danado e só vejo carro zero nas ruas e anúncios de prédios de luxo. De onde vem o dinheiro? - Sei lá. Olharam para mim. - Se souberem de onde sai me avisem.

A invasão da Alemanha I

Amiga que mora na Alemanha há 50 anos conta que as coisas vão mal por lá. O clima dá sustos, com temporais fortes, os preços estão nas alturas, e o governo paga por filho nascido, conta que acaba não fechando. Lá como cá, economistas advertem que um dia a fatura chega.

A invasão da Alemanha II

A questão é que os imigrantes têm muitos filhos e estão de olho nesse dinheiro. Com quatro dependentes, diz ela, dá para pagar o condomínio. De olho nessa moleza, trazem parentes, pais, irmãos, primos dos países de origem para engrossar o orçamento familiar.

Ajudem o João...

Com três infartos, dois AVCs, diabético e hipertenso, o querido radialista João Garcia precisa de ajuda financeira. Está internado no Hospital Vila Nova. Depósitos no [email protected] ou diretamente na conta via Pix [email protected]

Dupla afinada na rádio

O Gordo bola cheia, como também era chamado, foi comentarista esportivo em diversas rádios. Fez dupla memorável com Cláudio Cabral na Band, falando de futebol de um jeito diferente.

As Grande Navegações

Estamos de volta às grandes navegações como as feitas por espanhóis e portugueses no século XV, que acharam o Novo Mundo cruzando mares nunca dantes navegados. Hoje, fazemos o mesmo com as grandes navegações espaciais. Até a Índia entrou no clube.

Banquete de mendigos

Vá lá que o Brasil queira mais sócios no Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), mas a diferença da economia é brutal. Comparado com a China, por exemplo, assim como comparando a Argentina e a Etiópia com o Brasil. A maioria dos outros é cachorro grande.

O leitor pergunta

"Por que os prefeitos do Litoral não pedem ao Daer providências na sinalização da Estrada do Mar? Desde muito tempo abandonada. Ou pedem e não são atendidos?"

Os números da Sabemi

Prestes a completar 50 anos, o Grupo Sabemi apresentou os resultados do primeiro semestre: Ebitda superior a R$ 19 milhões; patrimônio líquido de R$ 293,4 milhões e resultado operacional de R$ 17,7 milhões. Destaque para a Sabemi Seguradora, com prêmio emitido de mais de R$ 85,7 milhões, aduz o diretor-presidente Antonio Tulio Lima Severo.

Miúdas

LANCHERIAS de bairro se queixam que a queda no movimento é brutal, piorou demais em agosto. Os vários "acidentes" russos são como cavalo de corrida. Ganha uma vez, sorte; duas, coincidência. Três, aposta no cavalo. AGÊNCIA Moove ganhou 18 troféus no Prêmio Camp de Democracia do Clube de Profissionais de Marketing Político. CODELOCO, seu. A boa notícia para a bolsa americana seria o aumento do desemprego para forçar a queda dos juros.

