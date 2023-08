Um general bonito

Ídolo de pés de barro

O milagre da multiplicação do saldo

Até meados de 1970, o Rio Grande do Sul tinha quatro grandes bancos: Província, Sulbanco, Nacional do Comércio e Agrícola Mercantil (Agrimer), com sede em Santa Cruz do Sul. Os três primeiros foram comprados pelo Montepio da Família Militar (MFM) e viraram Sulbrasileiro.

O Agrimer foi comprado pelo Banco Moreira Salles e virou União de Bancos. Eram raros os golpes e fraudes contra correntistas. Você chegava no balcão, pedia ao atendente para ver o saldo ou movimentar a conta. Os valores eram registrados em uma ficha física com caneta. No final do expediente, outro bancário transportava a movimentação por uma máquina de escrever especial, que também fazia o registro em papel copiativo que depois era transferido para um livro com páginas indeléveis.

Se alguém quisesse fraudar uma conta corrente, teria que falsificar os quatro sistemas, incluindo a paridade com a movimentação do caixa. Em matéria de segurança (e vazamentos de dados pessoais), davam de relho no sistema digital de hoje. Portanto, ontem era mais seguro do que hoje.

O primeiro banco a substituir as fichas de conta-corrente físicas foi o União de Bancos, em 1970, com o saldo alterado diariamente.

Na época eu recebia pelo União de Bancos. Como troquei de banco, fui conferir o saldo restante. Era o dobro do que eu tinha, digamos equivalente a R$ 100 hoje. Dia após dia, meu dinheiro se multiplicava, apesar do meu alerta para a gerência. A gerência não encontrava o milagre da multiplicação. E eu guardei todos os comprovantes. Quando chegou a R$ 15 mil, saquei tudo sabendo que viria bronquite asmática.

No dia seguinte o gerente me ligou espumando de raiva. Que eu era um vigarista e que chamaria a Polícia. Respondi que ele baixasse a bola porque eu tinha guardado os extratos. Quem vai ser processado é você, falei. O gerente viu que era causa perdida, e com aflição me perguntou como eu poderia devolver o dinheiro.

Sugeri um empréstimo de R$ 20 mil sem juros e com pagamento a perder de vista. Os R$ 5 mil eram a Taxa de Desaforo, mas seria devolvido. Sem alternativa, o cara não teve outra saída. Eu me senti como um justiceiro.

Mas em uma ocasião, um bancário do Província quase levou uma fortuna fraudando uma duplicata, mas essa já é outra história.