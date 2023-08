Perda total

Este carro ficou totalmente destruído após um acidente no fim da manhã de ontem na avenida Assis Brasil, nas proximidades da Fiergs, em Porto Alegre. O automóvel pegou fogo após uma colisão com um ônibus que levava crianças de uma escola de dança para uma apresentação em Novo Hamburgo. Os dois motoristas ficaram feridos - o do carro foi retirado antes de o veículo ser destruído pelo fogo. Ambos foram encaminhados para atendimento médico.



Boletim médico

O último boletim médico divulgado pelo hospital Cristo Redentor até o fechamento desta edição informava que os motoristas passariam por cirurgia e seguiam internados. As crianças foram examinadas no hospital. Após terem sido atendidas, já estavam bem. Uma mulher que também recebeu atendimento médico foi liberada.

A beleza dos hinos

A cantora gaúcha Shana Müller foi uma atração especial da abertura da Expoagas ontem em Porto Alegre. Acompanhada de dois músicos, ela cantou o hino nacional no início da cerimônia, sendo muito aplaudida. Depois, encerrou a solenidade interpretando o hino do Rio Grande do Sul. Parte da plateia cantou a plenos pulmões.

Benção política

Antes de conversar sobre política e os rumos do MDB gaúcho, o presidente da sigla no Estado e prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, e o ex-governador Pedro Simon participaram de missa na Paróquia São Sebastião Martír, em Porto Alegre. Receberam a benção do padre Jorge Siqueira César. Simon foi convidado por Branco a integrar a comissão que conduzirá o partido nas eleições municipais de 2024.

Reforma tributária

Reforma tributária foi o tema mais citado nos discursos de autoridades durante a abertura da 40ª Expoagas. As mudanças previstas para a cobrança de impostos geraram acalorados debates nos bastidores e nos discursos de autoridades e do empresariado. Houve convergência sobre a necessidade de simplificação tributária.

Leite x Lula

O governador Eduardo Leite (PSDB) chegou quase no fim da cerimônia de abertura da Expoagas programada para as 9h. Veio de São Paulo e desembarcou no Salgado Filho indo direto para a feira. Começou seu discurso de 14 minutos às 10h57min, sendo muito apoiado, especialmente quando se diferenciou do governo Lula (PT). Foi aplaudido três vezes em cena aberta.

Menos Estado

O tucano fez questão de ressalvar que não se tratava de ataques, mas apenas diferenças de entendimento. Criticou as tentativas de reversão da privatização da Eletrobras e do Marco Legal do Saneamento. E foi contundente ao questionar a volta do imposto sindical, pedindo mobilização da sociedade. Leite ainda apresentou suas reformas a uma plateia que tinha muita gente de fora do Rio Grande do Sul, destacando cinco privatizações e pedindo a redução do tamanho do Estado.

Começou 2026

O presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), João Galassi, cometeu uma gafe ao citar Vilmar Zanchin (MDB) como vice-governador do Estado. Logo em seguida, corrigiu o erro, saudando o vice-governador Gabriel Souza (MDB). E aproveitou para emendar, brincando com Zanchin, como se estivesse propositalmente lançando o presidente da Assembleia Legislativa a vice na chapa ao Piratini em 2026. "Entendeu a mensagem, Zanchin? Quem sabe, mais adiante...", emendou Galassi.

Prestígio