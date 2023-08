Os lagartos do Z

Essa é a versão revisada e atualizada dos lagartos dos sábados no Z Café da rua Padre Chagas. Faltam dois ou três titulares do ritmo, talvez em viagem ao exterior com seus jatinhos, mas a essência está na imagem. O Brasil é salvo várias vezes durante a roda de papo, com vitamina D de grátis.



As sobreviventes

Esta sequência de operações que ocupam um casario antigo na rua Vieira de Castro, mas com charme graças à decoração externa e interna, está cada vez mais sozinha devido ao vertiginoso crescimento da cidade vertical. No caso, no bairro Farroupilha, a metros da Redenção e quase esquina com a José Bonifácio. Tomara que sobrevivam.

A César o que é de César

O nome da boate de Éldio Macedo dos anos 1960 listado na Historinha de Sexta era Barroco. O Locomotive era da família Rihan. Num curto trecho da independência entre Garibaldi e Pinheiro Machado eram quatro boates.

Formatura de gasistas

Esse é o nome do profissional que trabalha em projetos e execução de obras envolvendo rede de gás encanado. O mercado demanda bastante, faltam profissionais. A Sulgás financiou 100% do curso pelo Senai. Formatura é nesta semana.

Pega-pinguço

Chamou a atenção duas blitze com muita gente no sábado à noite: uma na frente da Praça da Encol e outra na avenida Loureiro da Silva, 1ª Perimetral. Motorista do Uber confirmou que raramente se vê operações com a estrutura que ocorreu sábado à noite.

Marca registrada

O que se lê: o segundo turno será disputado entre "a esquerda" e o "filho do maior magnata do Equador", em vez de "conservador", o que ele é. Como se ser filho de rico fosse pecado.

Aquele abraço

Aos mato-leitoenses, prefeito Carlos Alberto Bohn, equipe e vereadores. Vizinha de Venâncio Aires, foi colonizada em 1906 por imigrantes alemães. A Fazenda Boa Vista, como antes era conhecida, pertencia ao coronel João de Freitas Leitão. Por isso era chamado de Leitões Wald (Mato do Leitão).

Miúdas

OBSERVAÇÃO de motorista do Uber: não passa dia sem que eu veja um ônibus da Carris quebrado. A EPTC usa a TI para botar os ônibus na linha, mas não há TI que conserte o modo brusco de dirigir dos motoristas. CASA da Memória Unimed sedia exposição em homenagem aos 170 anos do artista Pedro Weingärtner (1853-1929). NEM começou a Expoagas e já quebrou o seu primeiro recorde. Até agora são 22,8 mil pré-inscritos no evento. PESQUISA Genial/Quaest indica que 41% dos brasileiros acreditam na prisão do ex-presidente; 43% não. CORREÇÃO: O prefeito de São Sebastião do Caí é Júlio Campani, de Montenegro é Gustavo Zanatta.

Estranhos no ninho