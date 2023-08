Os últimos terrenos do Bom Fim

A coluna registrou há algumas semanas que estacionamentos do Bom Fim, em Porto Alegre, que tinham fechado na pandemia foram demolidos para dar lugar a novos empreendimentos imobiliários. Pois a disputa pelos últimos terrenos do tradicional bairro em frente ao Parque da Redenção segue a pleno. Agora algumas das últimas casas estão sendo demolidas, caso deste imóvel com tapume na rua Bento Figueiredo.



Novas lideranças nas CDLs

Bate-papo que será promovido pela CDL Jovem da Federação Varejista do Rio Grande do Sul na próxima quinta-feira, dia 24, tem como objetivo promover a integração e a inserção de jovens no movimento lojista. O encontro será realizado durante a Convenção Lojista que ocorre em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, no Centro de Eventos do Dall'Onder Grande Hotel.

Gheno, uma instituição

restes a completar 100 anos, Gheno mantém-se na ativa

TÂNIA MEINERZ/JC

Reportagem Cultural sobre o artista plástico Vitório Gheno , publicada sexta-feira no JC, mostrou o quanto essa figura pública é admirada. Prestes a completar 100 anos, Gheno mantém-se na ativa e joga golfe no Country Club como se garoto fosse, graças às longas caminhadas.



Mapa Econômico do RS - parte 2

Circula nesta edição o segundo especial da série Mapa Econômico do Rio Grande do Sul. Desta vez, o foco é a região central do Estado. É interessante ver como é diversa a economia, especialmente no Vale do Taquari e no Vale do Rio Pardo. Vale ler o caderno encartado nesta edição.

Historinha americana

A operadora do Sistema Nacional de Energia levará 40 dias para investigar as causas do apagão da semana passada. E, bem a propósito, uma historinha sobre o assunto. No final da década de 1940, os Estados Unidos tiveram um apagão que gerou o caos, com saques, quebra-quebra etc. Após meses de investigação acharam a culpada: uma coruja que pousou em fios de alta tensão do sistema interligado e fez a rede cair como pedras de dominó.

Historinha de segunda

Ponto nevrálgico de qualquer operação comercial, a qualidade dos atendentes afasta clientes em potencial. Uma consumidora foi a uma loja de vestuário feminino e, ao vê-la entrar e examinar uma peça, vendedora foi gritando lá do fundo: - Olha que é muito cara! A moça deve ter visão de raio-X que capta o saldo em conta corrente.

Às vezes ele volta

Começou devagarito, mas aos poucos a volta das máscaras em Porto Alegre é disseminada. O noticiário sobre a nova cepa do coronavírus assusta especialmente as pessoas de mais idade. Vê-se essa tendência também na Europa. É só acompanhar os telejornais europeus com cenas de rua e aglomeração de pessoas.

Ciumeira interna

Previsível como o pôr do sol, a ocupação de ministérios por partidos que compõem o Centrão para assegurar - teoricamente - apoio ao governo Lula no Congresso, deixa os petistas-raiz desenxabidos. Para diminuir o impacto do troca-troca pragmático, o chefe da Casa Civil, Rui Costa, explicou que Lula ainda está "refletindo".

De volta a Gramado

O novo secretário nacional de Planejamento, Milton Zuanazzi, esteve na Rossi & Zorzanello, em Gramado, e foi recebido pelos diretores Marta Rossi e Eduardo Zorzanello. Desde a sua primeira passagem pelo Ministério do Turismo em 2003, Zuanazzi mantém uma boa relação com os organizadores do Festuris.

Pirataria destruidora

O Brasil perdeu, em 2022, R$ 410 bilhões em decorrência do mercado ilegal, prejudicando a indústria e o varejo. O número foi divulgado pelo Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP). Os piratas e falsificadores não estão nem aí.

Ai que inveja

Com a queda da inflação, o governo de Portugal anunciou que vai baixar os impostos, conforme a RTP, Rádio e Televisão de Portugal. A oposição diz que é blefe. Já aqui, o doutor Haddad quer um cheque em branco para a sua reforma fiscal.

Retomada em Montenegro

O prefeito de Montenegro, Júlio Campani, festeja a assinatura do Termo Aditivo ao Contrato da Secretaria da Saúde, que garante a retomada dos atendimentos de média complexidade na área de traumato-ortopedia no hospital de Montenegro. Os atendimentos serão referência para 14 municípios do Vale do Caí.

Aquele abraço

Aos ipeenses, prefeito Cassiano de Zorzi Caon, equipe e vereadores de Ipê, perto de Antônio Prado, a 189 quilômetros de Porto Alegre. Foi assim chamado pela abundância do ipê-amarelo. Em 1890, o distrito chegou a se chamar São Luiz de França.

Verão mundial