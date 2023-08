Trote invertido

Para a nova turma de Medicina da Universidade de Passo Fundo (UPF), o contato com a realidade da futura profissão começou já no tradicional trote: eles tiveram que encarar pequenos pacientes oncológicos. As crianças assumiram o papel dos veteranos e cortaram ou rasparam os cabelos de 27 calouros. As mechas serão usadas para a confecção de perucas para pacientes em tratamento.