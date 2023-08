Inadimplentes buscam limpar nome em Porto Alegre

O programa Desenrola do governo federal para renegociar as dívidas dos inadimplentes obteve resultado tímido. Considerando que há 35 milhões de brasileiros enrolados, parece que é enxugar gelo. A imagem mostra o caminhão do Serasa no Largo Glênio Peres, Centro de Porto Alegre, que também botou seu time em campo. A fila foi até a entrada principal do Mercado Público.



Enrolando por onde se desenrola

Observa-se que muitos ou a maior parte são de pessoas de baixa renda. Por trás dessa massa enorme existe a cultura de dar o passo maior que as pernas, o cálculo errôneo de gastar sem prever. A oferta dos bancos financeiros é igualmente arriscada, alguns perderam toda a prudência... enfim, a falta de educação financeira não é só dos tomadores de empréstimos.



A velha guarda se reúne



Ex-governador e ex-senador Pedro Simon (MDB), 93 anos, fez visita de cortesia ao presidente do Tribunal de Contas, Alexandre Postal. O encontro teve a presença de outro emedebista histórico: Odacir Klein, 80 anos, ex-deputado federal e ex-ministro dos Transportes, atualmente assessor jurídico do TCE. Ganha um botton do MDB quem adivinhar qual foi o assunto predominante.



Como perder uma casa

Imagine uma casa grande com imensa infestação de cupim de baixo do assoalho. Periodicamente aparece algum farelo de madeira nos cantos, é usado um inseticida, e, aparentemente, é tudo controlado. Mas não, apenas alguns soldados desse imenso exército são mortos. O grosso da tropa continua a devorar tudo que encontra até afetar a estrutura da casa. Essa casa é a Casa Brasil e o cupinzal é o crime organizado.

Fala o leitor

A propósito da nota sobre a ERS-444, leitor garante que, sim, leva milhares de turistas ao Vale dos Vinhedos, mas está carente de manutenção adequada. E aduz que ela foi municipalizada, portanto, a obra cabe à prefeitura de Bento Gonçalves.

Só queria entender...

...como dizia o personagem do programa Viva o Gordo. O PAC teria uma cornucópia de dinheiro para obras, em torno de R$ 1,7 trilhão, enquanto o ministro Fernando Haddad busca R$ 100 bilhões para tapar o buraco fiscal deste 2023. O governo federal fala que as obras terão retorno em desenvolvimento, portanto, em impostos. É uma aposta arriscada contar com o ovo da galinha futura.

A volta do que já foi

O criador ou um dos criadores do Chat GPT, Sam Altman, assinou texto de especialistas alertando sobre a necessidade de controle nessa ferramenta da inteligência artificial. Na prática, dispensa até a leitura para criar um texto sobre qualquer assunto. O problema é enfiar o dentifrício de volta ao tubo. Já é tarde.

Homenagem a Deltan

Deputado federal cassado, Deltan Dallagnol receberá a Comenda Porto do Sol, a mais importante da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, hoje às 16h. A iniciativa é do vereador Ramiro Rosário (PSDB). Deltan fez 344 mil votos no Paraná.

Risco de vazamento

Para quem não é caboclo da aldeia, é difícil explicar do térreo onde fica o banheiro masculino do Mercado Público de Porto Alegre. Tem que pegar a escada rolante e dar toda volta pelos corredores. O feminino é ligeiramente menos longe. Se estiver apertado, risco de vazamento.

Aquele abraço