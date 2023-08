O Vale dos buracos

As fortes chuvas que atingem o Estado nestes meses de inverno, associadas ao descaso do governo, transformaram a ERS-444, via que leva milhares de turistas ao Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, em uma sequência de buracos sem fim. A situação da rodovia também é uma queixa dos moradores da região, que relatam que as operações "tapa-buraco" duram apenas até a próxima chuva. Até quando?



Emergência climática

Os efeitos das mudanças climáticas latentes, como temperaturas extremas, secas prolongada e ciclones associados a chuvas intensas, serão abordados na Capital durante encontro que discutirá a emergência climática na perspectiva da inovação. O evento, promovido pela prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, e o ICLEI América do Sul (Governos Locais pela Sustentabilidade) terá como tema central "Inovação Urbana pela Sustentabilidade". O 2º Encontro Regional ICLEI será no Farol Santander, no Centro Histórico, de 16 a 18 de agosto.

Expoagas 2023

Promovidos pela Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), a feira e o ciclo de palestras que comemoram os 40 anos do encontro ocorrem de 22 a 24 de agosto, no Centro de Eventos Fiergs, em Porto Alegre, e esperam reunir cerca de 55 mil pessoas, representando cerca de 7,2 mil empresas de todo o Brasil e de pelo menos outros 11 países.

Reforma tributária

Deputados gaúchos que compõem a Frente Parlamentar de Acompanhamento da Reforma Tributária na Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Guilherme Pasin (Progressistas), entregaram ao relator da reforma no Senado, senador Eduardo Braga (MDB-AM), relatório de 81 páginas com as impressões dos mais diversos segmentos do Estado sobre os impactos da reforma. O grupo alerta que os setores não foram ouvidos na construção da mesma, mas serão diretamente afetados pelo texto em tramitação.

Educação informativa



Em tempos de questionamento aos materiais didático usados em escolas, vale a pena refletir sobre a frase abaixo, redigida sobre uma capa de caderno e pendurada com arame em um poste do bairro Farroupilha. Não seria a educação informativa mais apropriada?



De vento em popa

O Grupo Panvel apresentou resultado positivo no segundo trimestre de 2023, chegando a uma receita de R$ 1,2 bilhões, 10,4% superior em comparação ao mesmo período do ano passado. O EBITDA ajustado foi de R$ 57,8 milhões, alta de 3% em relação ao segundo trimestre de 2022. Entre os destaques na performance das vendas estão os canais digitais, os produtos de higiene e beleza e os da marca própria.

Governo digital

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos realiza em Porto Alegre, nesta terça, a 1ª Oficina regional focada na construção da Estratégia Nacional de Governo Digital. Nesta etapa, serão colhidas as contribuições da sociedade civil, academia, organizações internacionais, setor privado e de outras organizações do ecossistema do governo digital do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina.

Novo mercado

Após um rigoroso processo, que incluiu a revisão de certificados e auditorias, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) garantiu a comercialização da proteína animal brasileira para a República Dominicana. Carnes bovinas e suínas já podem ser exportadas para o novo destino. Do Estado, o frigorífico Alibem, localizado na cidade de Santa Rosa, conseguiu a habilitação para exportar carne suína para o país caribenho.

Busatto no BRDE

Está marcada para hoje, às 15h, a posse do economista Leonardo Busatto como diretor de Planejamento do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). Ex-secretário estadual da Fazenda, Busatto teve sua indicação aprovada pelo BC há duas semanas, período em que já iniciou suas atividades na diretoria do banco.

Patrimônio

O Centro Histórico-Cultural Santa Casa recebe nesta terça-feira, às 15h, a museóloga Maria de Lourdes Parreiras Horta, considerada um dos principais nomes da área e precursora do conceito e metodologia de "Educação Patrimonial" no Brasil.

50 anos de Itaipu

Assinado em 26 de abril de 1973, o Tratado de Itaipu entrou em vigor em 13 de agosto do mesmo ano. Com o cinquentenário da data, as negociações do Anexo C do Tratado - que estipula as bases financeiras e de prestação dos serviços da entidade binacional - devem ser iniciadas pelo Brasil e Paraguai.

