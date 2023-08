Protesto em frente ao Palácio Piratini

Desde a segunda-feira passada, um grupo protesta em frente ao Palácio Piratini. Os manifestantes montaram acampamento em frente à sede do governo gaúcho, vindos de diversas localidades do Estado. São familiares de apenados que contestam instrução normativa com novas regras para as visitas nos presídios. Entre as queixas estão a limitação de idade mínima para acesso e exigência de roupas específicas para entrar nas casas de detenção.



Selo Sabor Gaúcho Orgânico

A Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado criou o Selo Sabor Gaúcho Orgânico, uma derivação do Selo Sabor Gaúcho, já consolidado no RS. A iniciativa será lançada na Expointer, no espaço RS Innovation Agro Stage. A certificação busca fomentar as agroindústrias familiares que possuem esse tipo de origem.

Reforma tributária

O grupo de trabalho da reforma tributária no Senado conta com assento de um representante gaúcho. O secretário da Fazenda de Porto Alegre, Rodrigo Fantinel, foi incluído entre os participantes das audiências públicas. Ele também é membro da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais.

Suco de berga

Tinha uma época em que a febre na cidade era a caça ao Pokémon. Agora, o alvo mais cobiçado e de difícil captura em Porto Alegre é o suco de bergamota. O produto, comercializado nos supermercados Zaffari, esgota rapidamente nas prateleiras. Para ajudar os sedentos pela bebida, foi criado até um perfil no Instagram, o @temsucodeberga, que aponta os estabelecimentos da rede que estão com os estoques em dia.



Cores uruguaias

A mostra de arte do artista uruguaio Rogelio Copiz abrirá ao público no próximo dia 24. Com curadoria de Márcia Santana Fernandes, destacará 10 obras, que primam por cores vivas e intensas, com pinceladas enérgicas, e apresentadas em quadros de largas dimensões. A visitação ocorrerá até 20 de setembro, na Sala de Exposições do Theatro São Pedro, na Capital.

Ebulição global

Julho foi comprovadamente o mês mais quente já registrado no planeta. Segundo o observatório europeu Copernicus, a temperatura na Terra aumentou 0,33ºC frente ao último recorde para o mês, registrado em 2019. Para o secretário-geral da ONU, António Guterres, "a humanidade saiu da era do aquecimento global para entrar na era da ebulição global".

Rápido no gatilho

Empreendimento residencial lançado pela incorporadora gaúcha Idealiza Cidades em Minas Gerais esgotou em menos de um minuto. A estratégia de marketing garantiu sucesso de vendas no lançamento do Coa, primeiro prédio do Parque Una Uberlândia. Foram 41 segundos o tempo que levou para que as 149 unidades esgotassem. O prédio leva o mesmo nome de seu antecessor, localizado em Pelotas.

Locações no inverno

A Auxiliadora Predial revelou as principais características dos imóveis mais procurados para locação neste inverno. O destaque ficou em unidades com um e dois dormitórios, buscadas, geralmente, por famílias e estudantes. Os clientes também prezaram pela infraestrutura dos condomínios e por imóveis com lareira e churrasqueira.

Capitalismo consciente

Projeto Líder pro Mundo, encabeçado pelo Instituto Capitalismo Consciente Brasil está capacitando jovens para o primeiro emprego. Voltado ao público de 16 e 25 anos, disponibiliza as vagas para jovens em situação de vulnerabilidade por meio de ONGs parceiras. A formação é online e desenvolvida com base nos quatro pilares do capitalismo consciente: propósito maior, cultura consciente, liderança consciente e orientação para stakeholders.

Menos papel