Fila da carne

Gaúcho que se preze economiza no que pode, mas não abandona um churrasco. No primeiro domingo de funcionamento do Mercado Público de Porto Alegre, a fila do açougue era grande, e não deixou dúvidas da preferência da clientela pelos cortes para o assado.



Cesta nada básica

A Cesta Básica de Porto Alegre registrou variação de 0,47% em julho de 2023, passando a custar R$ 777,16. A capital dos gaúchos foi a que teve o conjunto dos alimentos básicos com maior custo, seguida de São Paulo, Florianópolis e Rio de Janeiro. Dos 13 produtos pesquisados, cinco registraram alta de preço: o tomate (10,38%), a batata (3,59%), a banana (1,13%), o óleo de soja (0,88%) e o pão (0,74%). A solução é virar faquir.

Nem-nem

O número de jovens que não trabalham e nem estudam é alto no Brasil. Segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), referentes a 2022, 36% das pessoas entre 18 e 24 anos estão nessa condição, colocando o País em segundo lugar no ranking mundial, atrás apenas da África do Sul nesta categoria.

Programa Formando para o Futuro

O Programa Formando para o Futuro é uma iniciativa bem-sucedida, realizada pela ONG Parceiros Voluntários em conjunto com a CICS Canoas. Com o objetivo de capacitar jovens em situação de vulnerabilidade social e prepará-los para o mercado de trabalho, a ação teve início em junho, com meta de formar 20 jovens em dezembro. Na última quinta-feira, uma aula de oratória fez parte da programação, dando aos alunos oportunidade de aprimorar suas habilidades de comunicação e apresentação pessoal.

Evento da BAT, ex-Souza Cruz

O legado e os planos futuros da BAT Brasil, ex-Souza Cruz, foram celebrados em evento realizado na sexta-feira, em Cachoeirinha. Na ocasião, o presidente da companhia, Victor Loria, recebeu autoridades federais e estaduais para um almoço em comemoração aos 120 anos da empresa. O evento ocorreu no Centro de Pesquisa e Inovação BAT Brazil Labs.

Cidade da Advocacia

A seccional gaúcha da OAB promove a partir de hoje, e até até esta sexta-feira, no Espaço Multiverso e nos armazéns do Cais Embarcadero, o Cidade da Advocacia 2023, intitulado o maior evento da história da advocacia gaúcha. O encontro integrará palestras, workshops e painéis sobre inovação e desenvolvimento profissional. O evento sediará ainda a X Conferência Estadual da Advocacia. As inscrições são gratuitas.

Engenharia e Agronomia

Inicia hoje e segue até esta sexta feira a Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia (Soea), que chega a edição de número 78, prometendo reunir mais de 5 mil pessoas em Gramado. A realização é do Conselho Federal da categoria, e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS (Crea-RS) é o anfitrião. E o JC vai subir a Serra para a cobertura do evento.

Voluntariado



SANTANDER/DIVULGAÇÃO/JC

Campanha do agasalho que mobilizou colaboradores do banco Santander nos três estados da Região Sul arrecadou milhares de cobertores e roupas. No total foram mais de 8,4 mil peças doadas, sendo que 3,6 mil serão destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade atendidas por entidades sociais no Rio Grande do Sul. O Programa de Voluntariado Corporativo do Banco acontece desde 2007, ao longo de todo o ano, e tem o objetivo de engajar seus colaboradores em ações sociais.



Reforma tributária