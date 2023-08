Festa da Uva 2024

O maior centro de compras da Serra Gaúcha, o Shopping Villagio Caxias, recebeu as embaixatrizes da Festa Nacional da Uva 2024 para a divulgação do evento da escolha do trio da nova corte, que será no dia 26 de agosto, nos Pavilhões da Festa da Uva. É um festerê que se repete há décadas.



E o vento levou

Reputação é como travesseiro de penas. Depois que se a perde ou se sofreu difamação, não tem como botar as penas de volta. O boi já terá ido com aço e tudo.

Porém...

...como a queda da taxa Selic deve afetar a rentabilidade da renda fixa, a tendência no compasso dessa queda, o capital migra para renda variável. Em caso de crise, ativos como ouro.

Tô nem aí

Apesar dos protestos da indústria e comércio, a compra de produtos de até US$ 50 foi imposta duela a quién duela pelo governo, que nem deu pelota para os protestos com argumentos de desemprego, especialmente nos pequenos negócios. Os empregos irão para asiáticos em geral.

Novo diretor

Com sua indicação aprovada pelo Banco Central, o economista e ex-secretário estadual da Fazenda, Leonardo Busatto, iniciou ontem sua atuação como diretor do BRDE. Ele será titular da Diretoria de Planejamento.

Segredo de vídeo

Mais essa que entra na longa lista de visões proibidas. O vídeo em que o ministro Alexandre de Moraes foi agredido no aeroporto de Roma não pode ser divulgado. O que teria ele de escabroso para não ser visto pelos simples mortais?

Efeito gangorra

O índice Bovespa está subindo há tanto tempo que algum dia vai haver uma bela realização de lucros. Dependendo das condições de temperatura e pressão, sobe de novo depois de cair no buraco.

Sem pruridos ideológicos

Não deveria causar espécie o fato de Lula querer dar cargos em troca de votos no Congresso para partidos de direita como o PL e Republicanos. Em 1958, o governador Leonel Brizola aliançou com os integralistas de extrema direita do Partido de Representação Popular (PRP), de Plínio Salgado. Durante décadas eles ganharam a Secretaria da Administração e algumas estatais como a Sudesul, hoje extinta.

Os dois Ricardos

A propósito da nota sobre o município Doutor Ricardo, um leitor que é médico do trabalho e também Ricardo (Penna), conta que sempre desejou emplacar seu carro naquele município. Mas depois veio a placa Mercosul e tirou-lhe a chance.

Ativo muito valioso

A Associação Brasileira de Comunicação (Abracom) no RS, com apoio da Assembleia Legislativa, promove dia 9, às 9h, o evento "Reputação: Um Ativo Muito Valioso", coordenação de Martha Becker. Entre os painelistas está o editor-executivo do Jornal do Comércio, Mauro Belo.

O carrasco russo

O diretor John Ford dirigiu um filme que hoje é cult, O Homem Que Matou a Facínora, com John Wayne. Vladimir Putin ganha da ficção de goleada dirigindo mísseis em escolas, hospitais e prédios residenciais.

Aquele abraço