As lavadeiras do Rio do Sinos

publica nesta segunda-feira (31) entrevista especial com Ranolfo Vieira Júnior , vice-presidente do BRDE e futuro presidente do banco. Ranolfo contou sua trajetória. Seu segundo emprego foi como bancário no Bradesco, hoje é banqueiro, e antes foi delegado, chefe de Polícia, secretário estadual de Segurança, vice-governador e governador do Estado.