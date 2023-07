Camelôs acham espaço para vitrine nas calçadas

Camelô é como musgo, qualquer cantinho vago ele aparece. Uma nesguinha de calçada já serve para ele expor seus badulaques com matriz e filial, este na esquerda da foto. Como fica bem no meio da faixa de segurança entre as pistas, não tem como escapar da "vitrine".

O dia e que perdi o Oscar

Na minha atribulada mas divertida jornada por este vale de contradições, confesso que já fui ator de comerciais de televisão. Nesta curta carreira foram quatro ou cinco, sendo um deles para um clube de futebol de uma capital nordestina.

Minha estreia foi um comercial para a Edel Sul Cidreira, cuja agência era a Publivar do saudoso Salimen Júnior. Ano da graça de 1978.

Ao chegar na agência de manhã, uma aflita equipe da Linx filme me cercou. A filmagem (não existia vídeo portátil) estava prejudicada porque o ator ficou doente. Quem sabe você encara?

Bem, o que devo fazer, perguntei. Em 30 segundos eu deveria fazer o papel de um corretor picareta e convencer um casal de meia idade a comprar terreno no meio das dunas de Cidreira, onde um concorrente prometia mundos e fundos. Caprichoso que sou, eu mesmo me produzi para o papel.

Vesti um sapato agonizante, uma calça que teria mais serventia como pano de chão, uma horrorosa camisa amarela, gravata purpura Cardeal, paletó com nuances de marrom que ficaria melhor em um espantalho de lavoura. E lá fomos nós. O roteiro exigia que eu mostrasse um mapa do futuro em papel vegetal ao casal. Como se faz um picareta falar? Imaginei ele com sotaque de malandro carioca. Abri o mapa e espetei o dedo em futuro nenhum.

- Aqui vai ser a pracinha dax crianaçax, ao lado sumercadox, cinemax, excritórix...

O papel previa que o vento arrancasse o mapa das mãos e eu corresse atrás dele, tropeçando na areia. O deus dos ventos me ajudou e bem na hora da fala veio um pé-de-vento. Quando foi exibido, o empresário Davi Berlim, o rei dos carnês febre na época, me parou na rua. Posteriormente, ele me contratou para o comercial de clube de futebol no Nordeste.

- Mereces o Oscar de melhor ator. Que atuação!

De outra feita, um comercial de estúdio em que tinha que vender uma marca de salsichão do Frigorífico Costi sem mencionar que era salsichão, mas essa já é outra história.