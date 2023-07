Notícias de Buenos Aires

Jornal do Comércio

A partir desta edição, o competente repórter Jefferson Klein, enviado do Jornal do Comércio a Buenos Aires, vai trazer todas as informações sobre a missão gaúcha na Argentina, liderada pelo governador Eduardo Leite. Neste ano, o JC também fez coberturas de atividades políticas e empresariais de delegações do Rio Grande do Sul nos Estados Unidos, Alemanha, Suíça e Cazaquistão.