Tecnologia faz milagres com a soja no campo gaúcho

matéria nesta edição O avanço da tecnologia no agro é um espanto. A Farsul detalhou ontem o resultado de experimentos de 40 cultivares de soja em 12 localidades diferentes (). Para uma média de 31 sacas por hectare, em alguns passou dos 100 sacos. Para o urbano entender, cultivares são como modelos de carros, cada um com genética diferente, explicou o superintendente do Senar-RS, Eduardo Condorelli (foto), aqui com o vice-presidente da Farsul, Elmar Konrad.



A vez dos outros I

O Manifesto Empreendedor Gaúcho divulgado na terça-feira pelo presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, aborda com precisão os gargalos que historicamente estão aí como inço a sabotar a lavoura do desenvolvimento do Estado. Em uma parte, o documento enfatiza a necessidade do apoio e pressão da sociedade para cutucar o picaço. Para que se mova, paquiderme que historicamente é...

A vez dos outros II

Eis o problema. Como é que se consegue essa proeza? Para ficar em um só ponto, a sociedade prefere comprar produtos importados sem imposto, só uma fração entende que a não taxação significa perda de empregos aqui, talvez o dele. As nossas forças vivas - incluído os legislativos - estão em coma. Imagina o resto dos pleitos.

Sociedade civil

Que sociedade civil organizada, que nada. O que temos é uma sociedade civil desorganizada, que só responde quando interesses específicos são contrariados.

Notícias de Buenos Aires

vai trazer todas as informações sobre a missão gaúcha na Argentina

A partir desta edição, o competente repórter Jefferson Klein, enviado do Jornal do Comércio a Buenos Aires,, liderada pelo governador Eduardo Leite. Neste ano, o JC também fez coberturas de atividades políticas e empresariais de delegações do Rio Grande do Sul nos Estados Unidos, Alemanha, Suíça e Cazaquistão.

Sai de baixo

Em 2010, Porto Alegre era a 7ª capital com maior número de empregos. Em 2021, passou para a 9ª posição. É o quarto pior indicador das capitais do Brasil, em termos de crescimento do emprego entre 2010 e 2021 (queda de 9,52%), frente ao crescimento de 0,31% das capitais e 10,58% do Brasil.

Extinção em massa

Aos poucos, várias profissões vão sendo extintas. Cobradores de ônibus é uma delas, fiscal de ônibus urbano e metropolitano já desapareceu há mais tempo. Pelo andar da tecnologia, não demora e motoristas serão meros observadores e depois vão sumir de vez.

Comida no mól

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), e o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Léo Voigt, visitaram as instalações do Restaurante Popular da Ilha da Pintada. O restaurante, que fica na rua Oscar Schmidt, é o sexto a atender a população da Capital. E de grátis.

Omissos de cócoras

A perda de massa encefálica por parte do Congresso Nacional e seus atores é crescente. Então, a ingerência do STF no Poder Legislativo tem um grande culpado: o próprio Congresso. Pois não é ele que em vez de cuidar dos seus problemas apela para o tapetão? Como diz o ditado, quem muito se abaixa o traseiro aparece.

Só bebendo...

A Coca Cola teve um lucro de US$ 2,55 bilhões no segundo trimestre. Enfatizando: no trimestre. É uma marca imbatível. Provisoriamente, como a vida.

Aquele abraço