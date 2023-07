Luz, cor e som

O Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis é um espetáculo de luz e cor. Grupos folclóricos de Canoas, Ceará, Nova Petrópolis, São Paulo, Minas Gerais, São Paulo, Colômbia, Chile e Argentina se apresentam na Rua Coberta. As apresentações seguem diariamente até 30 de julho.



Novas igrejas no Bom Fim

A respeito do fim gradual do polo de lojas de móveis na avenida Osvaldo Aranha, há um outro fenômeno a ser registrado: a instalação de igrejas. São pelo pelo menos três, de diferentes credos, que alugaram espaços na principal via do Bom Fim.

Sinagogas e capelas

A presença de tempos religiosos não é novidade no bairro tradicional de Porto Alegre. Pelo contrário. Há um século, começou a ser habitado pela comunidade judaica, e até hoje por ali funcionam pelo menos três sinagogas. Também há a presença da Igreja Católica, com uma bonita capela na Osvaldo Aranha, uma tradicional igreja nos fundos do Hospital de Pronto Socorro, além lindíssima igreja Santa Teresinha, junto ao Parque da Redenção.

Fila de taxistas

A propósito do registro da coluna sobre cena comum de fila de passageiros de táxi na saída de supermercados, leitor concorda que, de fato, elas têm acontecido em Porto Alegre. Mas depende do horário. Em alguns momentos da manhã e da tarde, em dias úteis, o que ocorre são fila de taxistas.

Rota pomerana em São Lourenço do Sul

Toda a população se engaja nos festejos com roupas de época

O empreendimento Memórias Und Andenken que integra o Roteiro de turismo rural Caminho Pomerano de São Lourenço do Sul, comemorou sábado seis anos de atuação. Toda a população se engaja nos festejos com roupas de época.



Burger de Xangri-Lá

Edson Herzogues era vendedor de consórcios quando conheceu em 2007 a proprietária da Bruxa's Xissburger, em Xangri-Lá. A proprietária perguntou se ele não conhecia alguém que quisesse comprar a operação. Contra tudo e contra todos ele foi para a guerra. A família morava nos fundos da loja. Na noite da inauguração entrou tanto dinheiro que ele teve que guardá-lo no banheiro. Ele optou por não imitar concorrentes usando pão doce, então, colocou massa salgada, diferencial que caiu no gosto dos consumidores. Deu tão certo que acaba de inaugurar uma nova loja-conceito. Faturou mais de R$ 300 mil de venda direta no primeiro mês da operação.

Feia, muito feia

A manifestação homofóbica do ex-deputado Jean Wyllys contra o governador Eduardo Leite (PSDB) é ainda mais grave se levarmos e conta que o agressor foi indicado para a Secretaria de Comunicação (Secom) do governo Lula (PT), indicado pela primeira-dama Janja. Pior, nenhum integrante do governo federal se manifestou a respeito do caso, logo a atual gestão que diz defender a diversidade.

Fala o leitor

De Gravataí. Ele repete uma queixa sobre a prostituição a céu aberto, mesmo de dia, em bairros onde existem escolas e movimento intenso de alunos nas ruas. Ele pede que o prefeito Zafallon (MDB) considere a situação.

A França em Gramado

O Club Med, rede francesa de resorts premium e a DC Set Group assinaram acordo para a construção do Club Med Gramado. O empreendimento na Serra Gaúcha será o quarto village da rede no País - o primeiro 100% Exclusive Collection na América do Sul. O aporte previsto de R$ 1 bilhão é um dos maiores registrados no Anuário de Investimentos do RS 2023 do Jornal do Comércio.

Lá não é como cá

De acordo com dados do Banco de Portugal (BdP), o juro médio de novos empréstimos de habitação aumentou 0,18%, superando os 4% pela primeira vez em 11 anos. A taxa de juros de novos depósitos a prazo de particulares também cresceu para 1,26%, o maior valor em oito anos.

Aquele abraço

Ao povaréu, prefeito Joel Santos Subda, secretariado e vereadores de Chuvisca, a 150 km da Capital, entre Dom Feliciano e Camaquã. Os primeiros colonos passavam pelo local para se proteger dos chuvisqueiros frequentes da região.

