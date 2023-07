CEOs no Instituto Caldeira

Karim Miskulin, presidente do Grupo Voto, reuniu investidores do Brasil para apresentar potenciais competitivos do Rio Grande do Sul. A comitiva almoçou com o governador Eduardo Leite (PSDB), e houve rodada de negociação com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), entre outros. O jantar para os CEOs foi no Instituto Caldeira, com a presença do "embaixador" Jorge Gerdau Johannpeter.