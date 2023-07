Uma onça na usina de Itaipu

Depois de percorrer mais de 1,5 mil quilômetro numa viagem terrestre com duração de 30 horas, a Cacau, primeira onça nascida no Refúgio Biológico Bela Vista da usina de Itaipu, chegou ao recinto da organização não governamental Instituto NEX, que mantém um abrigo de onças em Corumbá de Goiás. Que belo olhar tens, Cacau.



Aprenda mandarim I

No final da década de 1960, o pensador Millôr Fernandes alertava: "Vocês que se queixam dos americanos se preparem para os orientais". Não deu outra. A China já é dona da energia brasileira, tem possessões em vários países vizinhos e compra tudo o que é rentável e estratégico.

Aprenda mandarim II

Há anos os carros elétricos chineses entraram no mercado. Eram toscos, sem requinte e com pouca autonomia, que é um dos primeiros itens que o comprador presta atenção. Pois mudou. Hoje, o avanço é inexorável. E com escala crescente, deverão ser imbatíveis em preço e qualidade cada vez melhor.

Preparai vossos bolsos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), disse que mudanças no imposto sobre a renda - no Brasil, a maior parte é imposto sobre o salário - vai gerar resistências. Em português claro, o pau vai comer solto. O Tesouro vai precisar de R$ 162 bilhões extras para zerar o déficit fiscal.

Daí que...

O governo do PT é igual aos outros. Quando a chincha aperta, aumenta a carga em cima do lombo do burro brasileiro.

Enrolation de novo

O desafio do programa Desenrola é o inadimplente se emocionar com o pagamento das dívidas e se endividar de novo. Educação financeira não é exatamente uma qualidade do povo brasileiro. Deveria, mas não é, depois de tantos anos de inflação alta em que o dinheiro derretia da manhã para a noite.

Monumento ao Imigrante

Será no dia 25 de julho, na Sociedade Aliança de Novo Hamburgo, o lançamento do projeto de restauração do Monumento ao Imigrante, que marcou os 100 anos da Imigração Alemã no Brasil e irá marcar também o Bicentenário, em 2024.

Boca muito braba

Ao se olhar mesmo de relancina a cidade, seus equipamentos e problemas, tem-se a impressão de que aqui tudo é superlativo. Furta-se mais cabos e fios do que em outras cidades, há mais calçadas defeituosas. Também há mais sujeira nas ruas, e com certeza nossos ciclistas, pedestres e motoristas são mais indisciplinados do que os de outras paragens.

Atrevidos sem controle

Desde que a fiscalização de trânsito abandonou ações nas ruas da Capital, os motoboys em grande parte deitam e rolam. Como a página já alertou, em trechos com trânsito lento, sobem a toda nas calçadas. O pedestre que se exploda.

Lá, como cá

O que antes era comum nos telejornais dos trópicos, agora ganha manchetes nos noticiários de países europeus: o calor escaldante, incêndios florestais e problemas de saúde para a população desacostumada com o calor extremo. Também abordam os absurdos 52 graus centígrados de alguns países asiáticos.

Mudanças bruscas

Depois de alguns dias de inverno, com temperaturas negativas, haverá uma mudança brusca. A previsão é de calor de sexta-feira a segunda, com máximas de 30 graus. Haja saúde.

Desproporções na paisagem

Na pequena rua Antão de Farias, via local de uma quadra no bairro Bom Fim, em Porto Alegre, está sendo construído um novo edifício. Mais do que a altura do prédio, que já está no nono pavimento, e ainda em obras, chama a atenção de vizinhos a extensão da obra - a construção fica mais larga para o fundo do terreno. Diariamente, dois ou três caminhões de apoio à obra se instalam em frente do empreendimento, dificultando o tráfego no trecho entre as ruas Tomaz Flores e Barros Cassal.

Haja coração

Levantamento do Instituto Nacional de Cardiologia no Ministério da Saúde aponta que os números de internações por infarto do miocárdio aumentaram em 115,7% em média em todos os estados brasileiros entre os anos de 2008 e 2022.

Aquele abraço