Mulheres na política em Veranópolis

Veranópolis, a Terra da Longevidade, reuniu mais de 300 mulheres em encontro regional, no fim de semana. Num legislativo municipal com nove integrantes, três vagas são ocupadas por vereadoras do MDB, um dos maiores índices femininos em Câmaras de um mesmo partido, comemora a presidente do MDB Mulher, deputada estadual Patrícia Alba.



O sobrevoo da miséria

Governantes governam do Olimpo, não tem tempo nem disposição de dar um rasante nas ruas para ver a enormidade de pedintes e sem-teto e gente nas esquinas com cartaz "tô com fome". Muito menos mantém conversa de bar para ter a real. Também não dirigem, andam de carros oficiais, helicóptero e avião. Visto do alto do poder, o povo é como uma formiga.

Mas bah, tchê

É convicção desta página que é no Interior que sai dinheiro por um lado e entra de outro, não na Capital. Alegrete, que carecia de infraestrutura de cidade grande que é, terá um shopping, hotel da rede francesa Accor e um atacarejo do Zaffari. A informação é do site Tchê Alegrete.

Vento contrário

Durante semanas, os mercados fingiam que não viam a queda do consumo, retração visível a olho nu. Redes fechando lojas, marasmo, lojistas decepcionados. Veio então o número oficial de maio, com queda de 1% nas vendas do varejo e ontem se anunciou queda de 2% na atividade econômica até este mês. E junho pode ser igualmente ruim. Os foguetes foram soltos prematuramente.

Porém...

O Dia dos Avós (26 de julho) e o Dia do Amigo (30 de julho) ganham cada vez mais espaço entre os consumidores do Rio Grande do Sul. Já que o frio disse "ausente", pelo menos estas duas datas podem salvar a lavoura, segundo a FCDL.

Os novos leitores

Apareceu um novo tipo de leitor, o que só acredita em fake news e despreza informações corretas. Sua biblioteca é basicamente virtual. Fora das redes sociais, só leem bula de remédio e olhe lá. Tudo tão estranho...

Esperança furada

A ser imutável a decisão do governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de não disputar a presidência da República em 2026 - comunicada ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) -, todos os cálculos da oposição a Lula (PT) terão ido por água abaixo. Centro e direita vão ter que passar a batéia nas águas rasas do garimpo político para achar uma pepita de ouro de bom tamanho. Por enquanto, não parece ter um do gabarito de Tarcísio, que una densidade eleitoral e experiência.

A bomba não perdoa

Do início de janeiro até sábado passado, a gasolina subiu 11,8% em média. Em sete estados a majoração chegou a 15%. O etanol subiu em 21 estados, mas em São Paulo houve queda de 5,8%; em compensação, no Sergipe e Amazonas a paulada foi em torno de 20%. Os dados são do portal Poder 360.

Quebrar o cofrinho

Comenta-se que a pedido do governo, o Banco Central vai estudar o uso das reservas cambiais para irrigar a economia. Significa meter a mão na poupança acumulada há décadas. Efeito imediato é aumento do gasto fiscal. No médio prazo, mais inflação.

Não era bem isso...

Quando um ministro do Supremo diz que não era isso que ele queria dizer, podemos pensar também que o julgamento dele não foi bem isso que ele sentenciou.

Parabéns pra você

O Sinplast-RS está completando 41 anos de fundação, com uma história de trabalho pela valorização e pela competitividade das indústrias da terceira geração do plástico.

