O som das águas

A produtora gaúcha Tela Indígena desenvolveu, nos estúdios de gravação nas comunidades indígenas Kaingang de Nonoai e Canela, o projeto de um novo álbum musical, Goj tej e goj ror (as águas são nossas irmãs), com canções inéditas e tradicionais. A estreia será no dia 26 de julho, às 18h, na Cinemateca Capitólio.



Dar o tapa e esconder a mão

Pelo menos quatro governadores e um número ainda não calculado de prefeitos vão manter as escolas cívico-militares com recursos próprios, contrariando Lula. Simples: elas funcionam bem. Por trás da decisão do governo está a intenção de enfraquecer os militares onde quer que atuem.

Uma má ideia

O que fica da declaração pública do ministro Luís Roberto Barroso, "acabamos com o bolsonarismo", e a pronta reação do próprio STF no estilo "não foi bem assim" é, em primeiro lugar, que o ministro não disse nenhuma novidade. Mas abre um flanco em futuros julgamentos envolvendo Bolsonaro. No mais, esperava-se de um ministro de corte superior maior precisão na linguagem falada ou escrita.

Sicredi em Cachoeirinha

No dia 27 de julho, às 9h, ocorre a inauguração da terceira agência da Sicredi União Metropolitana em Cachoeirinha. Localizada na avenida Flores da Cunha, 3.779, a nova unidade chega para consolidar a cooperativa como instituição financeira com o maior número de agências e crescimento de negócios no município.

Queixa de leitor

"No bairro Auxiliadora e em vários outros pontos foram instalados uns tachões em ciclovias que diminuíram as vias ao ponto que, em alguns lugares, não caber o carro, e são de altura suficiente e com formato para rasgar o pneu e quebrar a roda."

Troca-troca de camisetas



Vinicius Reis/DIVULGAÇÃO/JC

Em viagem a Erechim, o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), conselheiro Alexandre Postal, visitou o Colosso da Lagoa, estádio do Ypiranga, conhecido como Canarinho. Lá doou ao acervo do clube documento oficial do título de sócio patrimonial do pai, Carlos Postal, datado de 1973. Em troca ganhou uma camiseta oficial do time.



Aquele abraço

Ao povo, prefeito Paulo Henrique Reuter, secretariado e vereadores de Tunas, perto de Soledade e distante 282 quilômetros de Porto Alegre. O nome vem de uma planta da família dos cactos.

Vocês merecem

O que explica a excelência da Unimed não é apenas a tecnologia, o fator humano é tão ou mais importante que o resto. O corpo clínico e o atendimento em geral levam isso muito em conta. São cordiais e compreensivos para pacientes que precisam também de um ombro amigo.

Vale o escrito

O deputado estadual Gustavo Victorino (Republicanos) propõe a proibição de cardápio ou menu exclusivamente digital em restaurantes e assemelhados. Não sei se é caso de lei, mas é verdade que muitos menus digitais mais confundem que explicam.

Os técnicos reclamam

A propósito da nota sobre a correção dos subsídios do prefeito da Capital, Sebastião Melo (MDB), e secretários, a Associação dos Técnicos de Nível Superior de Porto Alegre (Astec) reclama que o prefeito não cumpre a lei no caso deles, que desde a gestão Nelson Marchezan Júnior (PSDB, 2017-2020) estão com defasagem em torno de 30%.

Paris não é uma festa

Gaúcha que está em Paris contou que é difícil entrar e sair da cidade, de tão controlada que está. Os distúrbios frequentes obrigaram o governo Macron a tomar atitudes drásticas. Imagina o prejuízo sem turistas.

Muy amigos

Exportadores de frutas brasileiros se queixam que os argentinos levam até 120 dias para pagar o que devem. A queixa foi transmitida ao vice-presidente Geraldo Alckmin. Isso que o presidente Lula mandou o BNDES financiar o gasoduto Néstor Kirchner...

O vento que venta cá

A Power China, um ciclópico conglomerado de energias limpas, vai investir

R$ 1,8 bilhão em complexo eólico no Ceará. Ao todo, a gigante chinesa dispõe de

R$ 4 bilhões para investir em parques eólicos no Brasil.

Invasão aérea