Manual aponta medidas para uma cidade segura

O governador em exercício, Gabriel Souza (MDB), recebeu um exemplar do "Manual de Segurança Pública Baseada em Evidências" do diretor executivo do Instituto Cidade Segura, Alberto Kopittke. É um guia prático com evidências científicas e apresenta casos concretos. Analisa resultados de 170 programas mundiais, sendo 41 no Brasil.



O Caí da Serra

Não é de hoje que Montenegro sofre com as enchentes provocadas pelo rio Caí. Nos anos 1950, botou para fora pelo menos três vezes. E faz sentido. Pega água de longe. O rio Caí nasce em Cambará do Sul com o nome de Arroio Santa Cruz.

Colégio Militar

O Ministério da Educação parece estar disposto a liquidar com os colégios militares, movido pelo desejo de extirpar os meios castrenses da educação. Logo eles, cujos alunos logram êxito nos vestibulares, caso do nosso Colégio Militar de Porto Alegre. Mais um capítulo de terminar com o que está dando certo.

Vocês merecem

Existem operações gastronômicas em Porto Alegre que escapam do lugar comum, o chamado ponto fora da curva. Uma delas é a mais antiga churrascaria da Capital, a Santo Antônio. Dá para cortar os filés com uma colher.

Parabéns pra você

A Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs) está completando 93 anos de fundação. Em função do ciclone, o almoço de aniversário da entidade foi transferido para o dia 19 de julho.

O Rio continua lindo

Direto de um leitor que foi para o Rio de Janeiro: "Aeroporto do Galeão até Ipanema: R$ 180. O Rio não é para principiantes, já disse alguém. E eles ofereceram um táxi blindado por módicos R$ 500. Uma atendente disse que me ofertava por R$ 450". Nossa mãe!

Repetição de equívoco

Sobre o "aumento de salários" do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), e secretários municipais, votado ontem na Câmara Municipal, há equívocos na argumentação da oposição. Em primeiro lugar não é aumento, é correção; segundo, agentes públicos não recebem salários, recebem subsídio. O salário é para quem é CLT. E ser prefeito não significa obrigação de fazer benemerência.

Novos donos das calçadas

Por falta de fiscalização e até mesmo de incertas da EPTC, motoboys deixam as ruas que estão congestionadas e sobem nas calçadas, trafegando a toda, obrigando transeuntes e redobrar cuidados.

Coisas que irritam

Banhos indesejados pelo acúmulo de água nos corredores de ônibus, mesmo quando reduzem a marcha. É inescapável. E ao atravessar a rua, dá outro banho. Pedestre sofre.

Juros altos

O problema não é discordar da taxa Selic, o problema é não ter noção porque a autoridade monetária usa essa ferramenta para baixar a inflação. E conseguiu.

Aquele abraço