Uma árvore caída e abandonada

Rua Dona Laura, perto da Mariante. Há uma vaga de idoso, quase em frente à CliniOnco, ocupada há semanas pelos restos mortais de uma árvore que deu os doces. Se fosse pessoa, seria missa de 30º dia.



Menos uma

Tão carente que o Centro Histórico de Porto Alegre é de churrascarias, e houve o passamento da Assado Giovanaz, na rua Duque de Caxias, quase esquina Bento Martins. O último dia de operação foi no domingo, o que surpreendeu clientes do restaurante. Um detalhe: o local não tinha placa indicativa de que a casa era uma churrascaria. O serviço era à la carte.

Políticos em almoços

Gradativamente, a Giovanaz da Duque se tornou um ponto bem frequentado por políticos, especialmente nos almoços de dias de semana. Não raro, estavam por ali secretários estaduais que davam expediente no Palácio Piratini, além de deputados e assessores. Mas, por razões que a coluna desconhece, não foi o suficiente para manter a operação. Será uma perda para o Centro.

Tudo tão estranho...

...vivemos tempos de ocultação de pensamento politicamente correto. Há vários assuntos tratados com luva de pelica ou que são apenas sussurros em conversas ao pé do ouvido. Em textos, Deus me livre!

Os impiedosos

Mais de 100 peças de roupas foram furtadas da Defesa Civil de Canoas. São tempos impiedosos. A ralé que furta não livra ninguém, nem os mais necessitados.

Vencendo onde se perde

Um advogado entrou com ação de dano moral contra a Volkswagen, alegando que um comercial que recria a cantora Elis Regina foi feito sem autorização da família. A VW rebate afirmando que a família autorizou. Pelo sim pelo não, o advogado já ganhou notoriedade. Ou seja. Mesmo que perca já ganhou.

Apostador cauteloso

Um dos termômetros para avaliar a falta de grana do brasileiro são as apostas nas loterias da Caixa. Ao contrário de anos anteriores, mesmo as acumuladas - bem frequentes - dão prêmios abaixo da expectativa até da própria Caixa. Não é que as apostas estejam caras. O apostador é que está ganhando pouco.

Educa mais, RS

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) fará mentoria junto aos 21 municípios gaúchos com maiores possibilidades de melhoria dos índices de educação. Para isso, firmou termo de cooperação com a Universidade de São Paulo (USP) e promoverá atividades com especialistas no assunto. O lançamento do "Educa Mais RS" ocorreu ontem.

Aluga-se ponto

Um jovem jornalista gaúcho que está há quatro anos em Brasília, gravitando em torno do poder e de altos próceres da República, absorveu a seguinte convicção: - O Centrão não se compra. Se aluga! Meu jovem, calma. Nada de novo sobre o Sol. O Centrão não caminha só.

Mais uma

Mais uma loja Panvel estreia no Vale do Sinos. A terceira filial da rede em Esteio foi inaugurada nesta segunda-feira, na rua Padre Felipe, 257.

Parabéns a você

Nesta sexta-feira, dia 14 de julho, o Esporte Clube Cruzeiro estará comemorando 110 anos de existência. Haverá jantar-baile no Galpão Crioulo Transmiro, na avenida Rosa dos Santos, 233, em Cachoeirinha.

À procura de emprego

A montadora de carros elétricos chinesa BYD recebeu cerca de 20 mil currículos de interessados em trabalhar na fábrica na Bahia. Como sempre, muitos são os chamados e poucos os escolhidos.

Aquele abraço