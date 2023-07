De corpo inteiro

A página 3 do Jornal do Comércio foi emoldurada e posta na mesa do gerente-geral do Lindóia Shopping, Fábio Irigoite, também executivo do Sindilojas. Velho amigo da coluna, Irigoite gostou da publicação de uma nota sobre a volta de operações na rua Fernando Gomes, a Calçada da Fama dos anos 1990 e início dos anos 2000, que regurgitava de gente e operações gastronômicas.



O trem que embala

Um modelo VLT Prosper, produzido pela Marcopolo Rail, chegou à cidade de Santana do Livramento no sábado, marcando mais uma etapa importante do projeto do "Trem do Pampa". A Giordani Turismo de Bento Gonçalves é responsável pela operação, bem como por outros trechos, como o da Maria Fumaça. Não há quem não goste ou não se lembre do telec-telec do trem nos trilhos, gerando um leve balouçar nos vagões.

Maluquice ou normalidade

A previsão do tempo de ontem indicava que a eternamente gelada São José dos Ausentes teria temperatura maior do que Morro Reuter, no Vale dos Sinos. Fica a pergunta: os erros sobre ocorrência de chuvas não teriam origem em modelos matemáticos que se baseavam em séries históricos de antes dessa mudança climática? Aliás, há exatos 50 anos o Rio Grande do Sul vivia uma enchente das grandes, obra do El Niño.

Sem futuro

Criança, não verás país nenhum como este, exultava Rui Barbosa, a Águia de Haia. De fato, sete entre 10 alunos até 19 anos não concluem a educação básica, como salienta o jornalista Flávio Tavares. Meu Deus.

Mobilidade parlamentar

Depois que parlamentares do Centrão visitaram Lula para selar apoio aos projetos do governo, a política partidária criou o centro móvel, ora para a direita, ora para a esquerda. Quem é que disse que nos faltam inventores?

Nossa, que multão!

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) efetuou sua primeira multa por violação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Uma empresa de tecnologia vai pagar - teoricamente - multa de R$ 14,4 mil, uma gota d'água no faturamento. E os outros? A LGDP é uma piada por enquanto.

Você merece

Deus sabe o quanto é problemático transferir o conteúdo e aplicativos de um celular para um novo para quem o usa profissionalmente, então, tem que elogiar quem vai além do dever. Caso da Loja Samsung do Shopping Total.

O rabo da cobra

Ninguém é de ninguém / Na vida tudo passa, como no bolero dos anos 1960. É um resumo perfeito para o ChatGPT. Terminou a propriedade intelectual, será um plágio coletivo mundial de tudo que foi escrito. No momento em que se começa a digitar um texto, ele não será mais seu. É a cobra comendo o próprio rabo.

Mania de grandeza

Distante 200 quilômetros de São Paulo, o município de São Miguel Arcanjo vai erguer uma estátua do padroeiro mais alta que o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Já temos campeonato para construir o prédio mais alto e agora o modismo é esse. Menos pela fé e mais para atrair turistas. E o dinheiro que vem atrás.

A Frente da Mulher

Congressistas lançaram há dias a Frente Parlamentar da Mulher Empreendedora, para criar um ambiente de negócio melhor para aquelas que gerem ou querem ter uma companhia. É composto por 205 congressistas, presidido pela deputada gaúcha Any Ortiz (Cidadania).

Futuro do passado

Como no Brasil até o passado é incerto de tantas agressões e tentativas de modificar a história, talvez seja oportuno criar a coluna Previsões do Passado.

Aquele abraço