A velha capital

Será lançado nesta sexta-feira o livro Viamão 300 anos (Editora JÁ), publicação inédita que proporciona um passeio pelos três séculos de ocupação dos Campos de Viamão, a partir da colonização portuguesa, passando pelos potenciais socioambientais do território e pelos novos empreendimentos na cidade. A imagem mostra um dos locais mais belos do município, o Farol de Itapuã.

Alô alô seu Melo

Sugestão do leitor Jorge Silva para o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo: "algum tipo de incentivo para os proprietários de imóveis da avenida Farrapos, tipo desconto no IPTU para quem pintar ou recuperar a fachada, etc".

As fatias do bolo

O que está sendo discutido na reforma tributária é a repartição do bolo, e não o mérito do aumento da carga tributária para este ou aquele setor da economia. Certamente vai sobrar para os serviços e algumas faixas da classe média.

De perder a confiança

Da bomba ao hospício

Entre as lembranças da Porto Alegre dos anos 1960 e 1970 incluem-se os jornais diários que tínhamos. Desapareceram na voragem do tempo o Diário de Notícias, Jornal do Dia (católico), Folha da Tarde e Folha da Manhã, estes últimos da velha Caldas Júnior de Breno Caldas. Em meus 55 anos de jornalismo, nunca vi um grupo de comunicação desaparecer tão rápido.

Cada um deles tem suas histórias, muitas que vivi. Por exemplo, quando desapareceu a Última Hora, que deu lugar à Zero Hora, então do jornalista Ary de Carvalho (até dezembro de 1969), a redação ficava na Sete de Setembro, com oficina na Cidade Baixa.

O Jornal do Dia cedeu mesas, cadeiras e parte das máquinas de escrever para Ary de Carvalho, um notável jornalista que voltou ao Rio de Janeiro e se deu muito bem criando outros jornais.

Ary tinha enorme respeito por seus jornalistas, pagando horas extras e outros adicionais para melhorar o salário deles. A Caldas Júnior imperava, tratava a Zero com indisfarçável desprezo. Mas era um bom jornal, com uma dezena de colunistas conhecidos. O foco era a cidade e a reportagem policial. Interessante observar que naqueles anos não existiam editorias de Economia, que surgiram no vácuo deixado pela magreza da cobertura política devido ao regime militar. As matérias eram esparsas.

Como repórter da madrugada, vivi situações de perigo que incluíram um tiro e um coquetel molotov jogado na viatura onde estávamos eu, o fotógrafo Waldomiro Soares e o motorista Luismar. Foi no final de 1968, as 6h da manhã na esquina da Sete de Setembro com a Uruguai. Quem jogou foi um meliante chamado Mina Velha, a soldo de um bandido maior. Mas era do jogo, paciência.

Um episodio cômico envolveu um repórter político que cobria o Palácio Piratini e a Assembleia para o Diário de Notícias. Bom no ramo, ruim na arte de escrever. Alegando a grande distância até a redação, na rua São Pedro, passava a matéria por telefone. Um dia o editor chefe, Celito de Grandi, explodiu: "Não tem desculpa vais bater a matéria na redação."

Emburrado, o repórter foi à redação, sentou na mesa e, na hora de datilografar, perguntou se hospício eram com H ou sem.

- Já te disse, tem um amansa-burro na tua mesa, consulta! - falou Celito, com sua voz mansa. No outro dia o jornal publicou uma matéria que começava assim:

Sob os hospícios da Primeira-dama do Estado...